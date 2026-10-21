Detienen a 'El Nenuco', Operador del Cártel de Sinaloa Vinculado a Agresiones contra Policías

Fuerzas federales detuvieron este martes a Arturo Enrique “N”, alias “El Nenuco”, identificado como generador de violencia y operador del Cártel de Sinaloa.

“El Nenuco” fue detenido en Zapopan, Jalisco, como resultado de trabajos de inteligencia e investigación, informó el Gabinete de Seguridad de México.

El detenido era requerido por los delitos de homicidio calificado, asociación delictuosa y agresiones contra integrantes de instituciones policiales, además de ser investigado por tráfico de personas.

Arturo Enrique “N”, también conocido como “El Kike”, es un exintegrante del CJNG y actualmente era integrante del Cártel de Sinaloa, además de ser operador independiente de contrabando de personas.

Cargando contenido de X...pic.twitter.com/arrqKykA9P — NMás (@nmas) Cargando...

Desde el 27 de octubre de 2023 contaba con una orden de aprehensión por homicidio calificado en Baja California.

Se le relaciona, además, con una célula delictiva involucrada en el ataque armado contra un escolta de la exalcaldesa de Tijuana, Montserrat Caballero, así como en el homicidio del exalcalde Librado Álvarez Vizcaíno, hechos ocurridos en mayo de 2023.

Durante la operación se aseguraron dos armas largas, cargadores, cartuchos y tres vehículos.

AMP