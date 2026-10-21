Seguridad

Detienen a 'El Nenuco', Operador del Cártel de Sinaloa Vinculado a Agresiones contra Policías

Arturo Enrique 'N', detenido en Zapopan, Jalisco, era requerido por los delitos de homicidio calificado y asociación delictuosa

Arturo Enrique “N”, alias “El Nenuco”. Foto: Gabinete de SeguridadArturo Enrique “N”, alias “El Nenuco”. Foto: Gabinete de Seguridad
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