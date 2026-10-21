Brasil Decidirá el Domingo si Se Somete a EUA o Besa la Bandera de la Soberanía: Lula

“Brasil no cabe en el patio trasero de nadie”, afirmó hoy Luiz Inácio Lula da Silva, en una indirecta al gobierno de Donald Trump. El presidente del país sudamericano no ha dudado en ser enfático al advertir dos posibles resultados en los comicios del domingo: sumisión ante Estados Unidos o respeto a su soberanía.

El candidato de la izquierda no ha dudado en usar un lenguaje fuerte para expresar este mensaje durante una caminata con sus simpatizantes:

“Lo que está en juego el día 25 no es una simple elección. Lo que está en juego es que definamos qué tipo de Brasil queremos: si queremos un Brasil que va a besar la bandera brasileña o un Brasil que va a ponerse a cuatro patas ante la bandera estadounidense”.

El presidente de Brasil ha denunciado que la supuesta intromisión de Estados Unidos para beneficiar a Flávio Bolsonaro, candidato de la extrema derecha e hijo de Jair Bolsonaro, expresidente que fue sentenciado por haber intentado un golpe de estado.

A escasos días del balotaje, la izquierda ha denunciado que Estados Unidos ha buscado influir en los comicios no solo a través del apoyo público de Donald Trump, sino también a través de sus empresas tecnológicas. Ante la denuncia de que Meta no trata de forma equitativa a los dos candidatos, la justicia electoral del país sudamericano ha exigido explicaciones a la empresa de Mark Zuckerberg.

Meta ha respondido asegurando que implementó medidas exhaustivas para garantizar la equidad entre candidatos a través de sus plataformas, como Facebook e Instagram. No obstante, el equipo de Lula afirmó a la agencia AFP que pediría se retire la candidatura de Bolsonaro ante lo que señalan como una “interferencia”.

Aún está en vilo la realización de un último debate presidencial el viernes. Lula condicionó su participación a que Bolsonaro [abra el secreto” de sus teléfonos y cuentas bancarias.

“Si presenta el documento autorizando quebrar el secreto (bancario y telefónico), va a haber debate. Si no, no puede ir al debate, porque el Presidente de la República no puede debatir con un ladrón”.

Las últimas encuestas dan una ligera ventaja al candidato de la extrema derecha.