Internacional

Brasil Decidirá el Domingo si Se Somete a EUA o Besa la Bandera de la Soberanía: Lula

El candidato de la izquierda lanzó un fuerte mensaje a los votantes que decidirán en las urnas a su nuevo presidente

Lula en un mitinLula lanza advertencia sobre elecciones. Foto: Reuters
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