Internacional

Lula y Bolsonaro Debaten y Presidente Advierte que su Rival Perderá Inmunidad

Los aspirantes intercambiaron acusaciones, amagos y cuestionamientos ideológicos, en el primer cruce cara a cara desde el arranque de la campaña por la presidencia de Brasil

LulaFoto: Reuters.

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