Lula y Bolsonaro Debaten y Presidente Advierte que su Rival Perderá Inmunidad

El presidente Luiz Inácio Lula da Silva, candidato presidencial del Partido de los Trabajadores (PT), y el senador Flávio Bolsonaro, del Partido Liberal (PL), participaron este domingo en el primer debate desde el inicio de la campaña. Un encuentro en el que hubo múltiples ataques, amagos judiciales y cuestionamientos ideológicos.

Uno de los momentos más álgidos de la noche fue cuando Lula da Silva sostuvo que el senador de ultraderecha perderá su inmunidad el 25 de octubre, día de la segunda vuelta, y “tendrá problemas” debido a las investigaciones que hay en su contra.

El candidato presidencial, hijo del expresidente preso Jair Bolsonaro, es investigado en Brasil por presuntos casos de corrupción, lavado de dinero y evasión de divisas.

"¿Crees que ya has ganado las elecciones? No, no lo creo, pero te reprendo en el nombre de Jesús. Prepárate, porque el 25 vas a perder tu inmunidad y vas a tener problemas, porque tu vida tiene muchas investigaciones en marcha que ahora van a avanzar. Si tus amigos no lo permiten, ahora lo harán", dijo el actual presidente brasileño, quien busca la reelección.

Al inicio del debate, el candidato del Partido de los Trabajadores cuestionó al hijo de Jair Bolsonaro sobre qué tenía "contra las mujeres", debido a que, como exdiputado estatal de Río de Janeiro, votó en contra de la ampliación de la licencia de maternidad.

En lugar de responder, el candidato preguntó si Lula conocía a Roberta Luchsinger, una lobista investigada junto a su hijo Fábio Luís Lula da Silva, pero respondió que ella es "un asunto de la Policía Federal". Su oponente insistió en el tema.

El aspirante a la reelección mencionó el caso Master, en el que Flávio es investigado, y preguntó en repetidas ocasiones a donde fueron a parar los 134 millones de reales que el banquero Daniel Vorcaro pagó para financiar la película biográfica de Bolsonaro.

Flávio revivió un discurso clásico contra el PT, afirmando que los presos votaron masivamente por Lula hace cuatro años.

Lo que no esperaba fue la respuesta de Lula, quien dijo que su padre Jair Bolsonaro, quien está encarcelado por intentar un golpe de Estado, también podría votar por él: "Quiero que voten por mí todos los presos, incluido tu padre", respondió Lula al candidato derechista.

Otro punto de controversia fue la situación social en Argentina bajo el gobierno de Javier Milei, quien incluso participó en el lanzamiento de la candidatura presidencial de Bolsonaro.

Lula cuestionó en más de una ocasión si su oponente tomaría prestada la "motosierra" argentina para recortar gastos.

El presidente mencionó los movimientos de la familia Bolsonaro en Estados Unidos y dijo que "es notable" que estén "subordinados a los intereses estadounidenses".

El debate presidencial se celebra en un momento en que las encuestas muestran un empate técnico entre los dos candidatos, que se enfrentarán a una segunda vuelta el próximo domingo 25 de octubre.

TLS