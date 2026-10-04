¿Flávio Bolsonaro Es Hermano de Jair Bolsonaro? Su Relación con el Expresidente de Brasil

Flávio Bolsonaro busca alcanzar la Presidencia de Brasil en las elecciones de 2026 y una de las preguntas que más se hacen las personas sobre su vida es si es hermano de Jair Bolsonaro. Por ello, acá te decimos cuál es su parentesco.

Pese a que el senador de 45 años aventajaba al presidente Luiz Inácio Lula da Silva, ninguno superó la mitad de los votos válidos en el último corte del Tribunal Superior Electoral (TSE), por lo que las elecciones se definirán en una segunda vuelta.

¿Flávio y Jair Bolsonaro son hermanos?

Aunque muchas personas tienen esta duda, la realidad es que Flávio Bolsonaro es el hijo mayor del expresidente de Brasil, el cual tuvo con su primera esposa, Rogéria Nantes Braga, con quien también tuvo otros dos hijos, Carlos y Eduardo.

Además de ellos tres, Jair Bolsonaro tiene otros dos hijos con diferentes parejas: Jair Renan Bolsonaro, único fruto de su relación con Ana Cristina Valle, y Laura Bolsonaro, nacida de su matrimonio actual con Michelle Bolsonaro.

Flávio Nantes Bolsonaro nació en Resende, en el estado de Río de Janeiro, estudió derecho e inició su carrera política a los 21 años como diputado regional. En 2019 llegó al Senado, cargo en el que se ha mantenido hasta la fecha.

¿Flávio Bolsonaro es de derecha o izquierda?

Flávio Bolsonaro tiene la misión de mantener vivo el proyecto político de ultraderecha de su padre, quien se encuentra en prisión domiciliaria por intentar derrocar al actual presidente Luiz Inácio Lula da Silva tras perder los comicios de 2022.

En su programa de Gobierno, un documento de 76 páginas, Flávio Bolsonaro menciona al exjefe de Estado o a su gestión 22 veces y recurre a medidas de su mandato como referencia para retomarlas o profundizarlas.

Sus principales banderas son la seguridad pública, la reducción del tamaño del Estado y una economía de orientación liberal, mismas que impulsó su padre durante su administración.

"Puedo ser más tranquilo y moderado, pero llevo sangre de los Bolsonaro", afirmó al lanzar su candidatura por el Partido Liberal (PL).

De igual forma, bajo el lema 'Brasil sin miedo', defiende reducir la edad de responsabilidad penal a los 14 años para algunos delitos, seguir el modelo carcelario del presidente de El Salvador, Nayib Bukele, y endurecer la lucha contra el narcotráfico y las principales organizaciones criminales del país.

Al igual que su padre, Flávio Bolsonaro quiere en especial estrechar la relación de Brasil con EE.UU. y con el presidente Donald Trump, a quien él y su familia expresan gran admiración.

Con información de EFE.

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