Flávio Bolsonaro Aventaja a Lula en las Elecciones Presidenciales en Brasil

El senador Flávio Bolsonaro aventaja al presidente Luiz Inácio Lula da Silva en el escrutinio de las elecciones presidenciales de Brasil, con 50,41 % de los votos frente a 41,44 %, según el último corte del Tribunal Superior Electoral (TSE), con 41,57 % de las secciones electorales totalizadas.

Con 207.533 de las 499.248 secciones totalizadas, el conteo suma 50.227.792 votos, de los cuales 48.031.741 son válidos. Bolsonaro acumula 24.212.947 votos y Lula, 19.903.245, una diferencia de 8,97 puntos porcentuales y de más de 4,3 millones de votos.

La ventaja se ha reducido a medida que avanza el conteo. En un corte anterior del TSE, con 24,45 % de las secciones totalizadas, Bolsonaro tenía 50,94 % y Lula, 40,97 %, una diferencia de casi diez puntos.

Para ganar en primera vuelta, un candidato necesita más de la mitad de los votos válidos, sin contar los blancos ni los nulos. De mantenerse el porcentaje actual, Bolsonaro superaría ese umbral por 0,41 puntos. Si ninguno lo alcanza, Bolsonaro y Lula se enfrentarán en una segunda vuelta el 25 de octubre.

Les siguen Augusto Cury, con 2,95 % (1.416.111 votos); Ronaldo Caiado, con 2,39 % (1.147.127), y Renan Santos, con 2,31 % (1.107.591). Los demás candidatos no llegan a 0,3 % cada uno.

Los votos en blanco suman 869.509 (1,73 %) y los nulos, 1.326.542 (2,64 %). Entre los electores de las secciones ya totalizadas, la participación es de 79,12 % y la abstención, de 20,88 %. El padrón total es de 158.745.502 electores.

Las casillas cerraron a las 17:00, hora de Brasilia, y el conteo comenzó de inmediato. El presidente del TSE, Kassio Nunes Marques, informó que las lluvias intensas y los apagones provocaron algunas alteraciones en la votación en el estado de Paraná.

Lula, de 80 años, busca la reelección. Bolsonaro, de 45, es hijo del expresidente Jair Bolsonaro, a quien Lula derrotó hace cuatro años, según The Associated Press. Además del presidente, los brasileños eligieron 27 gobernadores, los 513 integrantes de la Cámara de Diputados federal y 54 de los 81 senadores.

Con información de AP.

CT