Internacional

Flávio Bolsonaro Aventaja a Lula en las Elecciones Presidenciales en Brasil

De mantenerse el porcentaje, el senador evitaría la segunda vuelta prevista para el 25 de octubre

Flávio BolsonaroFlávio Bolsonaro, candidato presidencial en Brasil. Foto: AP

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