Internacional

Brasil Aprueba Reducir la Jornada Laboral a 40 Horas Semanales

La regulación fue impulsada por Lula da Silva, quien competirá por la reelección presidencial en la segunda vuelta dentro de 11 días

BrasilFlávio Bolsonaro se oponía al proyecto, pero en la víspera anunció un cambio de postura para responder al clamor popular. Foto: Reuters.

Escucha este artículo

00:00
-00:00
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+