Brasil Aprueba Reducir la Jornada Laboral a 40 Horas Semanales

El Senado de Brasil aprobó este miércoles la propuesta de reducción de la jornada laboral en el país suramericano de 44 a 40 horas semanales, un proyecto impulsado por el jefe de Estado, Luiz Inácio Lula da Silva, a once días de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales.

El fin de la llamada jornada "6 por 1", que añade un día de descanso semanal y reduce el cómputo de 44 a 40 horas semanales sin recorte salarial, es la principal propuesta electoral de Lula, quien se juega la reelección el próximo 25 de octubre frente al opositor Flávio Bolsonaro.

La propuesta, una enmienda a la Constitución, fue aprobada en dos votaciones consecutivas durante la misma sesión legislativa, tras recibir el respaldo de Bolsonaro y la consecuente adhesión del resto de senadores de la oposición, a quienes sus partidos dieron libertad de voto.