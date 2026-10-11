Internacional

Petro Llama Desde el Zócalo al Activismo Digital Ante Segunda Vuelta en Brasil

El expresidente colombiano invitó a derrotar a los bots que según él interfieren en los comicios, donde afirmó que se usa la IA, y muestren que Lula 'no es malo'

PetroEl político planteó que esa estrategia debe desarrollarse en cada país y ciudad, incluida la CDMX. Foto: Cuartoscuro.

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