Petro Llama Desde el Zócalo al Activismo Digital Ante Segunda Vuelta en Brasil

El expresidente de Colombia, Gustavo Petro (2022-2026), propuso este sábado en la Ciudad de México construir un "activismo digital unido" ante el supuesto uso de inteligencia artificial (IA) y bots para manipular elecciones en América Latina, particularmente en Brasil.

Durante la charla "Colombia ante el abismo" en la Feria del Libro del Zócalo de la capital del país, Petro acusó de una presunta manipulación electoral mediante IA en países como Colombia, Ecuador y Perú, mediante bots o perfiles falsos utilizados para manipular a los votantes.

La advertencia de Petro coincide con las elecciones presidenciales de Brasil, que celebraron la primera vuelta electoral el 4 de octubre, mientras la segunda vuelta está prevista para el próximo 25 de octubre.

"¿Cómo vemos que las elecciones de Brasil no son las elecciones de otro país?", cuestionó.

Ante ello, propuso que miles de personas publiquen diariamente mensajes en portugués desde distintas partes del mundo, incluidas ciudades como Los Ángeles, Miami y Madrid, para contrarrestar la actividad de bots que, según afirmó, pueden generar hasta 5,000 mensajes diarios cada uno.

El objetivo sería llegar directamente al electorado brasileño, incluso mostrando al presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, para que los votantes "se den cuenta que Lula no es malo", explicó.

Petro pidió construir un "activismo digital unido" entre los movimientos progresistas de distintos países que "sea capaz de superar la inmensa cantidad de dólares y euros que los dueños del capital invierten para manipular la conciencia humana, individual y colectiva".

El político planteó que esa estrategia debe desarrollarse en cada país y ciudad, incluida la CDMX.

En ese sentido, hizo un llamado a "derrotar" a esos bots en las elecciones de Brasil "con seres humanos reemplazando esa capacidad comunicacional" para que así "el electorado pueda entender qué es virtualidad y qué es realidad".

Según Petro, si cada individuo distingue esa diferencia "el progresismo gana porque destruimos realmente a los dueños más poderosos del capital que son los dueños de esa virtualidad".

"Esa es una estrategia una táctica, diría yo", apuntó el expresidente colombiano.

Lula busca la reelección frente al senador ultraderechista Flávio Bolsonaro, en un clima de fuerte polarización.

El llamado llega además en medio de un mayor control sobre la desinformación en los comicios brasileños. La justicia electoral y las plataformas reforzaron medidas para frenar el uso de IA, 'deepfakes' e interferencias en los comicios.

La visita de Petro a México ocurre también en un contexto de cambios políticos en la región, donde distintas fuerzas progresistas y conservadoras disputan el poder.

Con información de EFE

ASJ