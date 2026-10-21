Programas sociales

¿Dónde Ver los Resultados del Apoyo por Desempleo CDMX 2026? Link con Folios Aprobados

Este mes abrió la tercera convocatoria para el Seguro de Desempleo CDMX que entrega 3,566 pesos a los beneficiarios, hasta por tres ocasiones.

Mujeres haciendo solicitud de empleo. Link con Folios Aprobados del Apoyo Desempleo CDMX.Este 20 de octubre de 2026 está abierta la convocatoria para hombres y mujeres de 18 a 64 años que deseen aplicar al apoyo de 3,566 pesos. Foto: Cuartoscuro.

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