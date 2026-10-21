¿Dónde Ver los Resultados del Apoyo por Desempleo CDMX 2026? Link con Folios Aprobados

Los hombres y mujeres de 18 a 64 años que aplicaron a la segunda convocatoria del Seguro de Desempleo Ciudad de México (CDMX) durante agosto de 2026, ya pueden consultar los folios que resultaron aprobados para recibir el apoyo de 3,566.82 pesos.

Mientras que la Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo (STyFE) mantiene abierta este martes 20 de octubre 2026 la convocatoria para nuevos solicitantes que deseen obtener el Seguro de Desempleo en Ciudad de México.

Si estás entre los interesados, en una nota previa te dimos a conocer la lista completa de documentos que necesitas para aplicar al apoyo, así como la hora exacta en la que cierra el registro.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Inegi Comparte Datos Sobre Aumento de Desempleo: Estos Son los Resultados de Febrero 2026

¿Dónde y cómo consultar los resultados del Seguro de Desempleo CDMX 2026? Link con Folios Aprobados

La STyFE de Ciudad de México detalló que el tiempo máximo de respuesta a la solicitud del Seguro de Desempleo y su componente "Seguro de Desempleo para el Bienestar" es de 30 días hábiles posteriores a la fecha de presentación en la plataforma.

La Dirección Ejecutiva del Seguro de Desempleo pública en la página de la STyFE, así como en el micrositio del programa la lista de folios de las personas que resultaron aprobadas.

El listado disponible en el micrositio del Seguro de Desempleo es el correspondiente a la segunda convocatoria del año, publicada el pasado 11 de agosto. Éste se puede consultar en línea, a través de un archivo PDF.

Los hombres y mujeres de 18 a 64 años que apliquen a la convocatoria de Octubre 2026 deberán esperar el plazo antes mencionado (por lo menos 30 días) para conocer si resultaron entre los beneficiarios.

Es decir que a finales de noviembre de 2026 o inicios del mes de diciembre se darían a conocer los folios aprobados de la tercera convocatoria.

Para consultar si son beneficiarios del programa, deben tener a la mano los dígitos de su folio.

¿Cómo se cobra el dinero del Seguro de Desempleo CDMX 2026?

Una vez que se publiquen los folios aprobados, la Dirección Ejecutiva del Seguro de Desempleo notifica a través de la plataforma o correo electrónico que el beneficiario debe enviar algún documento con los datos de su método de pago.

Entre los archivos que se aceptan como oficiales están: Estado de Cuenta, Documento de Apertura de Cuenta o Carátula de Aplicación que contenga los siguientes datos:

Institución Bancaria.

Nombre del Beneficiario.

Número de Cuenta.

Cuenta Clabe (18 dígitos).

El Gobierno de Ciudad de México indicó que las personas beneficiarias recibirán un correo electrónico donde se les notificará sobre la dispersión del apoyo correspondiente.