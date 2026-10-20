Guardia Nacional Advierte sobre Estafa que Usa el Buzón de Voz: ¿En Qué Consiste?

Cuidado con las estafas. Los usuarios de teléfonos celulares deben reforzar las medidas de seguridad de sus aplicaciones y buzón de voz y así evitar ser víctimas de fraude.

La Guardia Nacional ha advertido a los usuarios sobre sofisticadas modalidades de fraude empleadas por delincuentes para cometer delitos, tal como las llamadas fantasma y el robo de cuentas de WhatsApp.

Dado que esta aplicación de mensajería instantánea es una de las más populares y utilizadas en todo México, en una nota previa te dimos a conocer cómo recuperar chats eliminados de WhatsApp.

¿Cómo funciona la estafa que utiliza el buzón de voz para cometer fraude?

La Policía Cibernética de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de Ciudad de México detectó que un buzón de voz sin configuración podría ser la puerta para que un cibercriminal robe la cuenta de WhatsApp de un usuario.

El modus operandi consiste en varios pasos:

Primero se registra el número del usuario para vincularlo a otro teléfono, regularmente se hace durante la noche a fin de que el propietario no se percate de la llamada.

Posteriormente se solicita al sistema de soporte que les proporcione el código de verificación a través de una llamada, pero como ésta no es atendida, se deja un mensaje en el buzón con el código de verificación, mismo que ayuda a activar la cuenta objetivo.

Desde otro celular, el ciberdelincuente llama al buzón de voz de la víctima, sustrae el código de verificación y lo registra. En caso de que la víctima no tenga activada la verificación de dos pasos o una contraseña débil, se podrá acceder a su buzón para obtener el código que permita tener acceso a la cuenta de WhatsApp.

¿Cómo prevenir ser víctima de robo de identidad por buzón de voz?

Dado que mediante el uso de Inteligencia Artificial usurpan la identidad de los usuarios para defraudar, la Guardia Nacional llamó a los usuarios a configurar correctamente el buzón de voz de sus equipos para que sus cuentas siempre estén protegidas.

Entre los pasos que pueden seguir para protegerse, están:

Activar el doble factor de verificación para brindar protección adicional a las cuentas digitales.

Comunicarse a la compañía celular para configurar el buzón de voz con un NIP Seguro y cambiarlo periódicamente.

Desactivar el buzón de voz en caso de no utilizarlo.

Activar la verificación en dos pasos de WhatsApp desde el apartado “Ajustes” de la aplicación.

Evitar exponer audios y videos largos en redes sociales que puedan ser utilizados para clonar la voz.

Crear palabras clave de seguridad para confirmar las solicitudes de ayuda.

¿Cómo funcionan las llamadas fantasma y cuáles son los riesgos?

La Guardia Nacional advirtió sobre otra modalidad de fraude: las llamadas fantasma, que utilizan un software automatizado para verificar que la línea está activa para estafas o futuras llamadas de Operadoras de Marketing.

De contestar, el usuario confirma que la línea está activa, por lo que los ciberdelincuentes la añaden a los directorios que se venden en el mercado negro o envían una cantidad exponencial de mensajes no deseados con fines de fraude o robo de información.

Entre otra de las prácticas fraudulentas, el usuario puede adquirir cargos no deseados por regresar llamadas a números desconocidos con tarifas premium (conocido como Fraude Wangiri).

Además, la voz de la víctima puede ser grabada y manipulada con fines ilícitos.

Tips en caso de recibir "llamadas fantasma"

Evitar contestar, en caso de insistencia atender la llamada pero esperar en silencio a que el interlocutor inicie la conversación, de lo contrario colgar.

Evitar contestar con expresiones como "Bueno" o "Si", de preferencia utilizar "Diga".

Hay que evitar regresar las llamadas, salvo que exista un mensaje en el buzón de voz, SMS o por otro medio donde se confirme la necesidad de establecer comunicación.

¿Qué hacer si roban mi cuenta de WhatsApp por Buzón de Voz?

La Guardia Nacional indígena que en caso de ser víctima de un delito cibernético puedes llamar al 088 para hacer tu reporte.

Mientras que la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Ciudad de México indica que también se puede hacer contacto con su Unidad de policía Cibernética a través de redes sociales como X o Facebook.