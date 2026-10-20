Seguridad

Guardia Nacional Advierte sobre Estafa que Usa el Buzón de Voz: ¿En Qué Consiste?

Contraseñas débiles en apps y poca o nula seguridad en el buzón de voz de una línea celular pueden ser aprovechadas por los ciberdelincuentes.

Persona habla por celular. Como Evitar ser víctima de la estafa por buzón de voz.La Guardia Nacional ha advertido a los usuarios de telefonía sobre una modalidad de fraude que emplea el buzón de voz para cometer estafas. Foto: Cuartoscuro.

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Guardia Nacional Advirtió sobre una Estafa que Usa el Buzón de Voz para el Fraude: ¿En Qué Consiste? | N+