¿Cómo Recuperar Mensajes Eliminados de WhatsApp? Paso a Paso para iOS y Android

La mensajería instantánea se ha convertido en una herramienta de comunicación efectiva entre amigos, familiares y colegas, que ha ido mejorando con el paso del tiempo. Incluso te permite borrar mensajes si te equivocaste, pero ¿qué pasa cuando quieres recuperar esos chats eliminados?

En N+ te explicamos de qué depende que puedas recuperar los mensajes borrados de WhatsApp, y cuál es el paso a paso que debes seguir según el sistema operativo que tengas: iOS o Android.

Es fundamental que sepas que para poder recuperar chats borrados debes de tener activada la configuración de Copia de Seguridad de tu historial de chats. WhatsApp explica que no almacena el historial de conversaciones en sus servidores, por lo que la restauración depende de los respaldos de Google Drive y iCloud.

¿Cómo recuperar mensajes eliminados de WhatsApp en iOS y Android?

Antes que nada conviene hacer la distinción entre un mensaje eliminado de WhatsApp y un chat borrado. Los mensajes no se pueden recuperar una vez que diste clic a la opción “eliminar para todos”, lo que sí se puede salvar son los chats borrados.

En el caso de mensajes borrados, te aparecerá la leyenda "Eliminaste este mensaje", y el menú no te permite modificar o revertir la acción.

WhatsApp ha informado que no es posible hacer una copia de seguridad ni restaurar el historial de chats en dispositivos vinculados como WhatsApp Web para Mac o Windows. Es decir que la copia de seguridad y el proceso de restaurar los chats debe hacerse desde tu teléfono.

Si deseas comprobar si la configuración de WhatsApp en tu celular cuenta con Copia de Seguridad activa, debes seguir los siguientes pasos en Android e iOS:

Para Android:

Abre la aplicación Google One e inicia sesión con tu cuenta de Google. Toca " Almacenamiento > Otros". Si tus chats tienen copias de seguridad, los verás ahí. Una vez que compruebes que tienes activa la copia de Seguridad en tu cuenta de Google, puedes iniciar la restauración.

En el caso de este sistema operativo, existe otro método para restaurar el historial de chats desde la copia de seguridad en la cuenta de Google, para ello debes:

Desinstalar y reinstalar WhatsApp.

Cuando te lo indique, da clic en la opción "Restaurar".

Por tu seguridad, es posible que WhatsApp te solicite verificar tu identidad a fin de restaurar tus chats, a través de un código SMS o llamada.

Para iOS:

En tanto que para iOS, la copia de seguridad debe de estar en iCloud. Por lo que los pasos para comprobar si tienes esta opción habilitada son:

Dentro de la app WhatsApp, abre 'Ajustes'. Toca Chats > Copia de seguridad. En caso de que tus chats tengan copia de seguridad, verás la hora y el tamaño de la copia más reciente. Una vez que has confirmado que tienes una copia de seguridad en iCloud, puedes comenzar el proceso de restauración.

Así que una vez que has comprobado que cuentas con una Copia de Seguridad Activa en iCloud, debes seguir el siguiente paso a paso:

Desinstala e reinstalar WhatsApp.

Verifica tu número de teléfono y tu Apple ID.

Toca "restaurar el historial de chats".

Tal como ocurre en Android, es posible que se solicite verificar tu identidad a través de un código que se envía por SMS o una llamada.

¿Qué tipo de mensajes no se pueden restaurar ni con copia de seguridad?

En su página web, WhatsApp detalla que hay una serie de elementos que pese a que tu dispositivo cuente con Copia de Seguridad habilitada, no se podrán recuperar, tales como:

Mensajes que se hayan enviado o recibido después de la copia de seguridad más reciente.

Dado que no se almacena el historial de chats en los servidores, no se pueden restaurar ni transferir chats, contactos o archivos multimedia que no estén respaldados.

En el caso de los videos, sólo se restaurarán si en la configuración de la copia de seguridad incluiste la opción "incluir videos".

Para poder hacer uso de este método de recuperación debes de tener espacio suficiente en tu teléfono así como en Google o iCloud, y utilizar el mismo número de teléfono que usaste para crear tu cuenta.