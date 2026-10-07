Seguridad

Amenazas por WhatsApp Provocan Evacuación en la Escuela Normal de Sinaloa en Culiacán

Como medida preventiva varias unidades del Ejército Mexicano permanecieron en los accesos del plantel

Amenazas por WhatsApp Provocan Evacuación en la Escuela Normal de Sinaloa en CuliacánAmenazas por WhatsApp Provocan Evacuación en la Escuela Normal de Sinaloa. Foto: N+

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