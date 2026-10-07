Amenazas por WhatsApp Provocan Evacuación en la Escuela Normal de Sinaloa en Culiacán

Dos alumnas de la Escuela Normal de Sinaloa, en Culiacán, recibieron amenazas vía WhatsApp durante la mañana de este miércoles 7 de octubre, mientras se encontraban en clases.

Las estudiantes informaron de inmediato a los directivos, quienes activaron los protocolos de seguridad y ordenaron la evacuación del plantel ubicado sobre la avenida Manuel J. Clouthier, en la colonia Las Cañadas.

El reporte fue realizado al 911 alrededor de las 11:30 horas, lo que movilizó a elementos de los tres niveles de gobierno, quienes realizaron una revisión en el interior de la escuela, sin localizar personas armadas, objetos sospechosos ni alguna otra situación de riesgo.

Como medida preventiva, varias unidades del Ejército Mexicano permanecieron en los accesos del plantel, mientras las autoridades declararon controlada la situación minutos después.

Ante estos hechos, las clases fueron suspendidas por el resto del día. El director de la institución agradeció la rápida respuesta de las autoridades y señaló que permanecerán atentos ante cualquier situación que pudiera presentarse en los próximos días.

Hasta el momento, se presume que la amenaza podría tratarse de una broma, aunque serán las autoridades correspondientes las encargadas de determinarlo.