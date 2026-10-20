Accidentes

Vuelca Automóvil Dentro de Cementerio en Tampico; Hay Tres Personas Lesionadas

La unidad circulaba de sur a norte, en el cruce con la calle Colombia, cuando presuntamente el conductor perdió el control

Vuelca Automóvil Dentro de Cementerio en Tampico; Hay Tres Personas LesionadasVuelca Automóvil Dentro de Cementerio en Tampico; Hay Tres Personas Lesionadas. Foto: N+

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Un auto pierde el control y vuelca en un cementerio de Tampico, causando daños en tumbas y dejando tres lesionados. Las autoridades investigan.

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