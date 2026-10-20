Vuelca Automóvil Dentro de Cementerio en Tampico; Hay Tres Personas Lesionadas

Un accidente vial dejó como saldo tres personas lesionadas, luego de que un automóvil volcara sobre la avenida Monterrey, en Tampico, y terminara dentro del Cementerio Municipal de La Borreguera, donde causó daños en aproximadamente tres tumbas.

De acuerdo con los primeros reportes, la unidad circulaba de sur a norte, en el cruce con la calle Colombia, cuando presuntamente el conductor perdió el control debido a una velocidad superior a la permitida.

Tras la volcadura, el vehículo ingresó al panteón y dañó varias tumbas, así como parte de la cerca de protección del lugar.

El accidente movilizó a los cuerpos de emergencia y a las autoridades correspondientes para atender a los lesionados y realizar las diligencias necesarias.

Debido a las características del percance, el caso fue turnado a la Fiscalía, instancia que se encargará de integrar la carpeta de investigación y determinar las circunstancias en las que ocurrió el accidente.

Finalmente, la unidad fue retirada del sitio, mientras que los daños materiales quedaron visibles en el área del cementerio.