Accidentes

Accidente Vial Deja Siete Pasajeros Lesionados en Ciudad Juárez

Pasajeros afectados indicaron que, tras el choque, esperaron más de una hora la llegada de los cuerpos de emergencia

Siete Pasajeros LesionadosSiete Pasajeros Lesionados. Foto: N+
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