Accidente Vial Deja Siete Pasajeros Lesionados en Ciudad Juárez

Siete pasajeros que viajaban a bordo de una unidad del Juárez Bus resultaron lesionados tras un accidente vial registrado la tarde de este martes sobre el Blvd. Zaragoza, casi en el cruce con la calle Puerto Santo Tomás, en Ciudad Juárez.

De acuerdo con las primeras versiones proporcionadas por testigos, el transporte circulaba por el bulevar cuando, al aproximarse al cruce con la calle Puerto Santo Tomás, un vehículo gris intentó realizar una vuelta prohibida y le cerró el paso, lo que habría provocado el accidente.

Entre los pasajeros lesionados se encuentra una mujer adulta mayor que se golpeó contra un tubo metálico, mientras que otro hombre adulto mayor reportó dolor en una muñeca. Además, dos pasajeros cayeron de sus asientos y otros tres se golpearon contra los respaldos.

Al lugar acudieron elementos de la Coordinación General de Seguridad Vial para realizar el peritaje correspondiente. Según la información proporcionada, el conductor señalado como responsable contaba con seguro, por lo que no fue necesaria su detención.