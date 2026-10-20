Recolectan Cobijas para Personas en Vulnerabilidad ante Temporada de Frío en Tijuana

Una campaña de acopio busca reunir 500 cobijas en Tijuana para apoyar a personas y comunidades en situación vulnerable durante la próxima temporada invernal, mediante una iniciativa conjunta de “Palmas Abriga” y “Abrigando Corazones”, de Proyecto Tlali.

La colecta comenzó el 16 de octubre y permanecerá vigente hasta el 19 de noviembre. Durante este periodo, la ciudadanía puede donar cobijas nuevas o usadas, siempre que estén limpias y en buenas condiciones, en las sucursales de Novo Tintorerías en Tijuana.

La sucursal Palmas será el punto principal de la campaña y sede de la ceremonia de entrega de los donativos, programada para el jueves 19 de noviembre a las 16:00 horas.

Proyecto Tlali, mediante su iniciativa “Abrigando Corazones”, estará a cargo de distribuir las cobijas recolectadas entre las personas que requieran este apoyo.

La convocatoria está dirigida a familias, vecinos, comercios y al público en general que desee contribuir a la meta de reunir 500 piezas para brindar abrigo durante los meses de bajas temperaturas.

La ceremonia de entrega se realizará en la sucursal ubicada en avenida Las Palmas, colonia Las Palmas, código postal 22106, en Tijuana.

Los organizadores invitaron a la ciudadanía a sumarse a la colecta y contribuir con donaciones para apoyar a quienes enfrentan condiciones vulnerables durante la temporada invernal.

APG