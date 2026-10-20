Sociedad

Recolectan Cobijas para Personas en Vulnerabilidad ante Temporada de Frío en Tijuana

Las aportaciones pueden entregarse en establecimientos participantes hasta el 19 de noviembre, se aceptan piezas limpias y en buen estado

Recolectan Cobijas para Personas en Vulnerabilidad ante Temporada de Frío en TijuanaRecolectan Cobijas para Personas en Vulnerabilidad ante Temporada de Frío en Tijuana | Foto: Proyecto Tlali

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