Cierran Circulación en Carretera Tijuana-Ensenada por Accidente en el Kilómetro 40

Un accidente de alto impacto entre una camioneta y un vehículo particular provocó el cierre total de la circulación en la autopista Tijuana-Ensenada, en dirección a Ensenada, a la altura del kilómetro 40.

Caminos y Puentes Federales (CAPUFE) informó que personal de la dependencia y equipos de emergencia trabajan en la zona para atender el incidente y restablecer la circulación de manera segura.

Como parte de las medidas operativas, la plaza de cobro de Playas de Rosarito permanece cerrada en dirección a Ensenada. Además, el tránsito se desvía hacia la carretera libre a la altura del kilómetro 35, cerca del hotel La Paloma.

La dependencia recomendó a las personas conductoras tomar precauciones y anticipar sus tiempos de traslado mientras continúan las labores de atención.

Para obtener información o reportar incidentes, CAPUFE puso a disposición el número 074 y su cuenta en X, @CAPUFE.

APG