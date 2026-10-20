Tráfico vehicular

Cierran Circulación en Carretera Tijuana-Ensenada por Accidente en el Kilómetro 40

CAPUFE mantiene cerrada la caseta de Playas de Rosarito y desvía el tránsito por la carretera libre a la altura del kilómetro 35

Cierran Circulación en Carretera Tijuana-Ensenada por Accidente en el Kilómetro 40Cierran Circulación en Carretera Tijuana-Ensenada por Accidente en el Kilómetro 40 | Foto: N+

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