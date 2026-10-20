Carreteras de México Hoy: Reporte de Bloqueos y Accidentes Este 20 de Octubre de 2026

Durante este martes se registran distintos incidentes en carreteras y vialidades de México, entre ellos accidentes, bloqueos, manifestaciones y trabajos que pueden afectar la circulación.

Las autoridades mantienen reportes sobre las condiciones de tránsito en diferentes puntos del país, por lo que se recomienda a los automovilistas consultar las actualizaciones antes de iniciar un viaje y considerar posibles retrasos.

6:15 horas: CAPUFE reporta cierre parcial de circulación sobre la autopista Nuevo Teapa-Cosoleacaque en la Plaza de Cobro Antonio Dovalí Jaime.

7:05 horas: Cierre parcial de carretera Monterrey-Nuevo Laredo con dirección a Ciénega de Flores por accidente de tráiler.

8:35 horas: Hay cierre parcial de circulación en la Autopista Cd. Obregón - Guaymas derivado de un accidente vehicular en el kilómetro 74.

8:35 horas: Informan de cierre parcial de circulación en el Libramiento Cuernavaca sobre el kilómetro 85 en dirección a CDMX por la atención de autoridades a un choque por alcance.

10:12 horas: Cierre parcial de la circulación en la autopista Nuevo Teapa - Cosoleacaque en el kilómetro 16 por trabajos de mantenimiento sobre el puente Ing. Antonio Dovalí Jaime.

11:52 horas: La Guardia Nacional Carreteras informa sobre la presencia de personas sobre el acotamiento cerca del kilómetro 020+400 de la carretera Durango-El Salto a la altura de la Caseta de Cobro No. 95 'Garabitos'.

13:57 horas: Reportan cierre parcial de la circulación por afectaciones del clima cerca del km. 162+300 en la carretera Villahermosa-Cd. Carmen.