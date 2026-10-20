¿Por Qué Sigue Lloviendo en México si Ya Llegó el Frío? Esto Explica el SMN

México ya se encamina hacia el tercer frente frío de la temporada. Poco a poco se instala el frío, pese a que no han cesado las lluvias. Te explicamos a qué se debe este fenómeno.

Tradicionalmente, en gran parte de México el clima puede dividirse en dos temporadas precisas: lluvias y secas. Las lluvias empiezan con la primavera y comienzan a menguar en el verano.

Para cuando comienza la época de secas, también llega el frío. De ahí que muchos crean que no puede llover si está haciendo frío.

No obstante, ambos fenómenos no están vinculados. El frío no solo no ahuyenta por sí solo las lluvias, sino que en ocasiones puede ayudarle.

Ante la formación de El Niño, se anticipa que haya mayores precipitaciones, especialmente en el noroeste del país, lo que podría desembocar en nevadas y tormentas invernales. Estados como Sonora y Chihuahua podrían pintarse de blanco en el invierno.

Además, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ya había anticipado al inicio de la temporada de huracanes que octubre presentaría lluvias ligeramente superiores al promedio. Este pronóstico se refrendó con la intensificación de El Niño.

Hasta ahora, el pronóstico se ha cumplido a cabalidad: el frente frío número 2 de hecho ha promovido fuertes lluvias en el sureste del país y el fenómeno habrá de repetirse con la llegada del frente frío número 3.