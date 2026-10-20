Sociedad

Día de Muertos 2026: ¿Cuánto Dinero Gastarán los Mexicanos en la Celebración?

Los mexicanos gastarán en artículos para ofrendas como flores de cempasúchil, veladoras, calaveritas, dulces y decoraciones

Día de Muertos 2026: ¿Cuánto Dinero Gastarán los Mexicanos en la Celebración?Comerciantes ofrecen diversos artículos para las celebraciones de Día de Muertos en el Mercado de Jamaica en la CDMX. Foto: Cuartoscuro

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