Día de Muertos 2026: ¿Cuánto Dinero Gastarán los Mexicanos en la Celebración?

La Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco-Servytur) estima que la celebración del Día de Muertos 2026 generará una derrama económica total de 53 mil millones de pesos en todo México.

Esta cifra refleja un incremento del 7%, cerca de 3 mil 500 millones de pesos adicionales, en comparación con lo que se registró el año anterior.

Según el informe presentado por el presidente del organismo, Octavio de la Torre de Stéffano, la proyección abarca del 25 de octubre al 2 de noviembre de 2026.

Año con año, la festividad de Día de Muertos ha tenido una tendencia de crecimiento sostenida en el consumo de las familias mexicanas; así lo demuestran los datos recabados por la Concanaco Servytur en su reporte más reciente de octubre de 2026. En 2024 se obtuvieron ingresos de 45 mil 318 millones de pesos, mientras que 2025 fueron 49 mil 500 millones de pesos.

Miles de comercios de barrios y prestadores de servicios en rubros específicos se verán beneficiados, ya que los mexicanos prefieren invertir en artículos para ofrendas como flores de cempasúchil, veladoras, calaveritas, dulces y decoraciones.

También gastarán en consumo de alimentos típicos como pan de muerto y platillos tradicionales de la temporada, así como en disfraces, maquillaje y artículos para fiestas.

En esta época, los hoteles, restaurantes, agencias de viajes y empresas de transporte terrestre y aéreo tienen nutridas ganancias debido a la movilización a destinos clave del país con turistas nacionales y extranjeros.

HVI