¿Quién Sería el Nuevo Líder de Corea del Norte Si Muriera Kim Jong-un?

Corea del Norte es una de las pocas dictaduras dinásticas del mundo, y la pregunta sobre qué pasaría si Kim Jong-un muriera es una de las más investigadas por los servicios de inteligencia. Aunque Pyongyang no ha anunciado nada de forma oficial, las señales de los últimos meses apuntan hacia una dirección: Kim Ju-ae.

El Servicio Nacional de Inteligencia (NIS) de Corea del Sur informó en febrero de 2026 que Kim Ju-ae, hija adolescente del líder, ya había sido “designada” como sucesora.

Ju-ae pasó de considerarla “en formación como sucesora” a “en fase de designación interna como heredera”. En septiembre, el NIS reiteró que Ju-ae está siendo preparada para suceder a su padre.

Su ascenso ha sido gradual y muy visible. Fue presentada al mundo en 2022, cuando acompañó a su padre al lanzamiento de un misil balístico intercontinental.

En enero de 2026, la prensa estatal la mostró rindiendo homenaje junto a su padre en el Palacio del Sol de Kumsusan, donde reposan Kim Il-sung y Kim Jong-il. Se trata de un ritual de la cúpula del régimen.

Su principal debilidad es la edad. Pyongyang nunca ha confirmado su fecha de nacimiento, pero se estima que nació entre 2012 y 2013. Tendría unos 13 o 14 años, demasiado joven para gobernar por sí sola de un día para otro.

Mientras tanto, Kim Yo-jong, la hermana del líder, es la figura adulta con más peso dentro del apellido. Durante el Congreso del Partido de febrero, fue ascendida a directora de departamento del Comité Central y repuesta como miembro suplente del Politburó, cinco años después de haber sido retirada de ese puesto.

Hubo especulación en Seúl de que, con un cargo de nivel ministerial, podría ayudar a asegurar una sucesión estable. Un analista sostiene que el próximo líder tiene que ser un Kim, lo que mantiene a Yo-jong en la ecuación, aunque el régimen sea profundamente patriarcal.

Aunque también podría un integrante de la élite del Partido del Trabajo de Corea. La nueva cúpula del Presidium del Politburó incluye al primer ministro Pak Thae-song y a Jo Yong-won, un confidente cercano de Kim, entre otros. No obstante, ninguno tiene el apellido necesario para encabezar el país, pero podrían ser decisivos en una transición.

Sea cual sea la dirección, la opacidad del régimen impone cautela. Los expertos advierten que, aunque Ju-ae sea tratada como sucesora, la estabilidad del régimen podría influir en que consolide o no su liderazgo.

Además, solo el propio Kim Jong-un puede confirmar quién es realmente su elegido. Hasta entonces, la sucesión norcoreana sigue siendo, en buena medida, una apuesta basada en fotografías, protocolo y el lenguaje de la propaganda estatal.

AMP