Internacional

¿Quién Sería el Nuevo Líder de Corea del Norte Si Muriera Kim Jong-un?

La clave de la sucesión del líder norcoreano podría estar en su hija adolescente o en su hermana y su meteórico ascenso en la cúpula del poder

El líder norcoreano Kim Jong-un. Foto: ReutersEl líder norcoreano Kim Jong-un. Foto: Reuters

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