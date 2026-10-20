Aplazan Audiencia Donde Dictarían Sentencia al Exgobernador de Puebla, Mario Marín

Este 20 de octubre se realizaría en Quintana Roo una audiencia clave en el proceso penal contra el exgobernador de Puebla, Mario Marín Torres, señalado por su presunta responsabilidad en el delito de tortura contra la periodista Lydia Cacho.

Durante la audiencia de vista concluiría la presentación de alegatos y pruebas, previo a que se emita una sentencia condenatoria o absolutoria, sin embargo, la organización Artículo 19 México y Centroamérica informó que se aplazó la audiencia prevista.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Audiencia Final de Mario Marín: Juez Definirá Sentencia Condenatoria o Absolutoria

El Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Quintana Roo, del Poder Judicial de la Federación, les notificó que se difiere la audiencia del caso de Lydia Cacho, presuntamente debido a un problema técnico del sistema virtual Webex, utilizado para las audiencias virtuales.

De acuerdo a las autoridades, al intentar conectarse la defensa de Lydia observaron que la cuenta se reportaba como inhabilitada.

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Al respecto, la organización defensora de derechos humanos manifestó su inconformidad ante el retraso por un caso que tiene 21 años de haber sucedido.

El hecho se remonta a diciembre de 2005, cuando Lydia Cacho fue detenida en Cancún y trasladada por carretera a Puebla, donde denunció haber sufrido tortura física, psicológica y amenazas, tras publicar una investigación sobre redes de explotación sexual infantil.

A más de dos décadas de los hechos, la organización Article 19 y colectivos de periodistas exigen una resolución imparcial que garantice justicia y protección a la libertad de prensa.

La audiencia representa una etapa decisiva para determinar la responsabilidad penal del exmandatario poblano.

Con información de N+

MCS