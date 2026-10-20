Seguridad

Aplazan Audiencia Donde Dictarían Sentencia al Exgobernador de Puebla, Mario Marín

Presuntamente debido a un problema técnico del sistema virtual, se repogramó el encuentro en Quintana Roo por el caso de Lydia Cacho

Aplazan audiencia final de Maro Marín, exgobernador de Puebla.Aplazan audiencia final de Maro Marín. Foto: Facebook Efecto Comunicación Th

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Aplazada la audiencia del exgobernador de Puebla, Mario Marín, por el caso de Lydia Cacho debido a fallos técnicos. La espera por justicia continúa.

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