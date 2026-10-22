Accidentes

Patrulla Choca contra la Camioneta Equivocada durante Persecución en Puebla

Policías confundieron la unidad de lujo con otra que había sido previamente robada, por lo que provocaron el accidente para detenerla

Accidente Choque Patrulla Camioneta San Bernardino Tlaxcalancingo San Andrés Cholula PueblaEl accidente ocurrió en el municipio de San Andrés Cholula. Foto: N+

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Impactante persecución en San Andrés Cholula: Policía confunde camioneta de lujo con vehículo robado y provoca choque. Conductor huyó por miedo. Descubre más sobre este incidente.

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