Patrulla Choca contra la Camioneta Equivocada durante Persecución en Puebla

Una persecución policial terminó con un choque, así como con daños a una patrulla y a una camioneta de lujo en San Bernardino Tlaxcalancingo, junta auxiliar del municipio poblano de San Andrés Cholula.

La acción policial comenzó con un reporte acerca del robo de una camioneta en la colonia gobernadores de ese municipio. De inmediato dio inicio un operativo por parte de la policía municipal para tratar de recuperar la unidad.

Las patrullas que se iban uniendo al dispositivo de seguridad la fueron siguiendo por varias vialidades de la zona. Este dispositivo de búsqueda se extendió a la Vía Atlixcáyotl, cuando los reportes policiales aseguraron que la unidad acababa de ser vista en esa importante vialidad.

Los vehículos oficiales se dirigieron a ese punto y confirmaron que sobre esa vía circulaba una unidad con características similares al vehículo robado. Fue en ese momento cuando los uniformados solicitaron al conductor que se detuviera para verificar la legal procedencia de la camioneta.

Sin embargo, el joven conductor, en lugar de orillarse y permitir una revisión, aceleró para evitar ser alcanzado por las patrullas que comenzaron a perseguirla con más ahínco; incluso, en su escapatoria, la camioneta tipo pick-up colisionó, causándose daños en la carrocería, molduras y faros.

El conductor siguió su carrera sin detenerse hasta llegar a la avenida venustiano carranza, de la junta auxiliar de san bernardino tlaxcalancingo, por donde intentó escapar, pero en ese sitio fue interceptado por los policías e incluso una de las patrullas impactó la unidad para detenerla.

Tras las primeras indagatorias, se confirmó que ese automotor no se trataba del mismo que fue robado momentos antes y el conductor aseguró haber escapado porque se asustó del operativo, razón por la cual no solo no se detuvo, sino que hizo todo intento posible para escapar del lugar.

Al sitio de la colisión acudió el ajustador de una empresa aseguradora que ofrece cobertura a la secretaría de seguridad pública y protección ciudadana para tomar conocimiento de la colisión y realizar los trámites por concepto de reparación de daños provocados a la unidad oficial y a la camioneta tipo todo terreno.

Con información de N+

GMAZ