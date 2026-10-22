Accidentes

Investigan Muerte de Niño de Dos Años Tras Ingerir Refrigerante en Mexicali, BC

El padrastro del menor fue detenido y liberado luego de que un juez calificara como ilegal su detención

Investigan Muerte de Niño de Dos Años Tras Ingerir Refrigerante en Mexicali, BCInvestigan Muerte de Niño de Dos Años Tras Ingerir Refrigerante en Mexicali, BC | Foto: N+

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