Investigan Muerte de Niño de Dos Años Tras Ingerir Refrigerante en Mexicali, BC

Un niño de dos años, identificado como Mario, murió tras ingerir líquido refrigerante en un domicilio del fraccionamiento Valle de las Misiones, en Mexicali, luego de permanecer casi 24 horas hospitalizado en estado grave.

De acuerdo con el contexto de la investigación, después de que el menor ingirió la sustancia fue trasladado a otro domicilio, donde le dieron leche y medicamentos para intentar que se sintiera mejor, sin embargo, su estado de salud empeoró.

Posteriormente, el niño fue llevado a una tercera vivienda, donde se encontraba su padrastro. Al recibirlo y notar su condición, el hombre llamó al número de emergencias para solicitar ayuda médica. Una ambulancia acudió al lugar y trasladó al menor para recibir atención hospitalaria.

El padrastro fue detenido por elementos de la Policía Municipal en ese momento. No obstante, quedó en libertad después de que un juez calificara como ilegal su detención. La Fiscalía señaló que el hombre no estuvo involucrado en la ingesta del refrigerante.

El menor permaneció hospitalizado en estado grave y falleció la tarde del 21 de octubre. Por su parte, la madre no fue localizada después del incidente y existe una nota orden de aprehensión en su contra.

Las autoridades continúan con las investigaciones para esclarecer las circunstancias en que ocurrió la ingesta de la sustancia y determinar las posibles responsabilidades.

Información Kitzia Flores

APG