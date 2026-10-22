Accidentes

Ocho Pasajeros Quedan Atrapados tras Volcadura de Transporte Público en Puebla

El operador de la unidad 15 de la Ruta 5-A huyó tras el accidente ocurrido en la calle Manuel Andrade del centro del municipio de Huauchinango

Volcadura de combi en Huauchinango deja a ocho lesionados.Volcadura en Huauchinango, Puebla, deja a ocho lesionados. Foto: Facebook C24Siete.com

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Accidente en calles del centro de Huauchinango deja a ocho lesionados; una unidad de transporte público volcó y el operador huyó del lugar.

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