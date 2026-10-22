La Unidad 15 de la Ruta 5-A protagonizó un accidente sobre la calle Manuel Andrade en la zona centro del municipio de Huauchinango en Puebla, reportan pasajeros lesionados.

De manera preliminar se sabe que el chofer perdió el control porque manejaba a presunto exceso de velocidad y manipulando su celular; en ese momento, chocó contra un que automóvil particular intentaba ingresar a un taller mecánico.

El incidente provocó que la unidad de transporte público tipo combi terminará volcada sobre uno de sus costados; de acuerdo a testigos, el conductor procedió a escapar del lugar dejando a los pasajeros atrapados en la unidad, mismos quienes salieron proyectados por el impacto.

El hecho dejó a varias personas lesionadas por este incidente, afortunadamente una de las afectadas logró dar aviso a sus familiares para que solicitaran el apoyo del cuerpo de emergencias.

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Al lugar arribaron agentes de tránsito, elementos de la Policía Municipal y paramédicos, quienes brindaron los primeros auxilios a los pasajeros heridos en el lugar.

Se sabe que ocho de los lesionados tuvieron que ser trasladados al Hospital General de Huauchinango para su valoración médica, afortunadamente, no se reportaron víctimas letales.

Por otro lado, los oficiales realizaron el abanderamiento en la zona para asegurar la unidad 15 de la Ruta 5-A como parte de las investigaciones correspondientes.

El accidente dejó cuantiosos daños materiales por lo que peritos especialistas deberán determinar responsabilidades para que se pague la reparación de estos.

El hecho vial en la calle Manuel Andrade provocó caos vial en la zona céntrica del Pueblo Mágico de la Sierra Norte de Puebla, por lo que automovilistas tuvieron que tomar vías alternas mientras concluía el retiro de las unidades siniestradas.

Ahora, buscan al operador del transporte público quien se dio a la fuga luego de la volcadura de la unidad, quien se desconoce si también resultó herido.

Con información de N+

MCS