Seguridad

Suman Tres Directores de Seguridad Pública Detenidos en Zacatecas en 2026

Durante los operativos, también se logró la detención de otra persona identificada como Cecilia ‘N’

director de Seguridad detenido en ZacatecasLos directores son investigados por diferentes delitos. Foto: Fiscalía de Zacatecas

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Tres directores de Seguridad Pública detenidos este año en Zacatecas.

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