Suman Tres Directores de Seguridad Pública Detenidos en Zacatecas en 2026

En Zacatecas, fueron detenidos los directores de Seguridad Pública de los municipios de Momax y Río Grande, como resultado de operativos coordinados entre fuerzas federales y estatales. Ambos mandos son investigados por distintos delitos.

La Fiscalía General de Justicia del Estado informó que, durante la primera intervención, se cumplimentó una orden de cateo en el municipio de Tlaltenango de Sánchez Román, donde fueron detenidos Cecilia ‘N’ y José Miguel ‘N’, este último director de Seguridad Pública de Momax.

De acuerdo con las autoridades, el mando policial contaba con una orden judicial por el delito de facilitación delictiva. Durante el operativo, también fueron asegurados una granada de fragmentación, cargadores, cartuchos y diversas sustancias narcóticas.

En una segunda intervención, las autoridades realizaron dos operaciones simultáneas en el municipio de Río Grande. Como resultado, cumplimentaron una orden de aprehensión contra José Alonso ‘N’, director de Seguridad Pública municipal, y posteriormente ejecutaron una orden de cateo que derivó en la detención de Raúl ‘N’.

Ambos son investigados por su presunta participación en los delitos de secuestro agravado y extorsión agravada, cometidos en perjuicio de productores del sector ganadero.

A estos casos se suma el del exdirector de la Policía Municipal de Juchipila, quien ya fue vinculado a proceso y permanece bajo prisión preventiva. Con estas detenciones, suman tres directores de Seguridad Pública municipal detenidos en lo que va del año en Zacatecas.