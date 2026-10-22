Reportan Desaparición de Ana Paula Beltrán Pérez, Estudiante del CCH Oriente

Ana Paula Beltrán Pérez, estudiante del Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) Oriente, de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), desapareció el 20 de octubre de 2026 en la alcaldía Iztacalco, según la ficha de búsqueda que emitió la Fiscalía General de Justicia (FGJ) de la Ciudad de México.

De acuerdo con la ficha, con fecha del 21 de octubre de 2026, Ana Paula Beltrán Pérez vestía un suéter blanco, short de mezclilla azul y tenis color arena.

Como señas particulares, la joven porta varios piercings: uno en la parte superior de la boca, otro en el centro del labio inferior y uno más en el entrecejo. Además, tiene tatuajes en el pecho, en el hombro izquierdo y en la espalda baja.

Este jueves, el CCH Oriente publicó en sus redes sociales un comunicado en el que indicó que la mañana de hoy tuvo conocimiento de la ficha de búsqueda de Ana Paula Beltrán Pérez y que, de manera inmediata, hubo contacto con sus familiares, a quienes las autoridades del plantel les expresaron su solidaridad y les brindaron acompañamiento y apoyo.

“Nos sumamos para que nuestra estudiante sea localizada pronto y hacemos un llamado a la comunidad para que, si cuenta con información, se comunique directamente a los números telefónicos que aparecen en el Boletín" y son: 55 5484 0430 y 55 5658 1111, señaló el CCH Oriente.

Con información de N+.

RMT