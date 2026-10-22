Desaparecidos

Reportan Desaparición de Ana Paula Beltrán Pérez, Estudiante del CCH Oriente

A la joven, de 18 años de edad, se le vio por última vez en San Miguel Iztacalco

Ana Paula Beltrán Pérez, estudiante desaparecida del CCH OrienteAna Paula Beltrán Pérez, estudiante desaparecida del CCH Oriente. Foto: Fiscalía CDMX

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Desaparece Ana Paula Beltrán Pérez, estudiante de 18 años del CCH Oriente. Fue vista por última vez en San Miguel Iztacalco. Ayuda a localizarla comunicándote a los números proporcionados.

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