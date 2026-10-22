Murió Tom Skerrit, Actor de Top Gun, a los 93 Años de Edad: Esto se Sabe de su Muerte

El actor Tom Skerritt, ganador de un premio Emmy, quien interpretó a un instructor de vuelo en "Top Gun", falleció el miércoles a los 93 años, según dieron a conocer medios estadounidenses.

A través de un comunicado, familiares del actor, originario de Detroit, dieron a conocer que murió por causas naturales.

"Si bien el mundo conoció a Tom por su destacada carrera como actor, nosotros lo conocimos por su humor, curiosidad, sabiduría, generosidad y el amor que trajo a nuestras vidas. Le importaban profundamente la imaginación, la creatividad, la narración de historias, el servicio a la comunidad, los veteranos, la naturaleza y ayudar a otros a encontrar y compartir sus propias voces", manifestó la familia.

Skerritt fue nominado dos veces al Emmy, ambas por "Picket Fences", y ganó el premio al mejor actor principal en una serie dramática en 1993.

Durante su carrera, interpretó al esposo de Shirley MacLaine en "Turning Point"; el esposo de Sally Field en "Steel Magnolias", y dio vida a un oportunista intrigante que se interpone en el camino de Jodie Foster en "Contact".

“Un escritor me describió una vez como un actor de carácter atrapado en el cuerpo de un protagonista, y siempre me ha encantado. Es un halago muy bonito. He podido moverme con soltura entre la televisión y el cine”, declaró al Seattle Post-Intelligencer en 1997.

En su trayectoria también fue el narrador en "Our Town" en el Intiman Theatre de Seattle en 2004 e hizo su debut en Broadway en 2013 en una adaptación de "A Time to Kill" de John Grisham.

El actor Tom Skerritt creció en una familia de clase media de Detroit; su padre era un pequeño empresario y su madre ama de casa. Tenía dos hermanos; una hermana falleció en la infancia.

Durante cuatro años perteneció a la Fuerza Aérea de Estados Unidos, además, asistió a la Universidad Estatal de Wayne y luego se cambió a la Universidad de California en Los Ángeles para estudiar cine, inspirado por una proyección de "Ciudadano Kane".

Con información de AP