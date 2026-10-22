Sociedad

50 Frases del Día del Médico 2026: Palabras Emotivas para Felicitar y Agradecer a los Doctores

El Día del Médico 2026 se celebra este viernes 23 de octubre en México. Inspírate con estas frases para enviarle un mensaje de agradecimiento a tu doctor o doctora de confianza

Consulta las mejores Frases para el Día del Médico 2026Desde 1937 se festeja el Día del Médico en México. Foto: Cuartoscuro
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