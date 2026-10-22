Responde Marina a Denuncia Presentada por Presunto Abuso Laboral en Ensenada, BC

El titular de la Segunda Región Naval, vicealmirante Juan Carlos Vera Minjares, respondió al señaIamiento ciudadano refiriéndose al marco normativo y disciplinario que rige a las Fuerzas Armadas, señalando que el servicio naval implica una serie de responsabilidades asumidas desde el ingreso a la institución.

Luego de que se hiciera pública una denuncia presentada el pasado 14 de octubre ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) contra mandos de la Secretaría de Marina en Ensenada por presunto abuso laboral u omisión, la Comandancia de la Segunda Región Naval fijó su postura al respecto.

"El cumplimiento del deber es un conjunto de obligaciones que a un militar le impone su situación dentro del servicio naval, incluye su subordinación, obediencia, lealtad, audacia, valor y desinterés... Es a menudo difícil, y no pocas veces exige penosos sacrificios, pero es el único camino a seguir para que el militar tenga conciencia de su dignidad y de la importancia de la misión que la nación le ha conferido", expuso el mando naval.

Asimismo, puntualizó que al momento de alistarse en la institución, el personal es instruido sobre los reglamentos y obligaciones que conllevan las tareas operativas e institucionales asignadas en la zona.

JMR