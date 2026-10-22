Sociedad

Responde Marina a Denuncia Presentada por Presunto Abuso Laboral en Ensenada, BC

El titular de la Segunda Región Naval, respondió a la acusación impuesta ante la CNDH, tras difundirse en redes sociales una queja contra mandos

Responde Marina a Denuncia Presentada por Presunto Abuso Laboral en Ensenada, BCResponde Marina a Denuncia Presentada por Presunto Abuso Laboral en Ensenada, BC | Foto: N+

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