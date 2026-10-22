Cierres Viales por Festejo a San Judas Tadeo en el Centro de Monterrey

Autoridades de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana de Monterrey anunciaron que se realizarán diversos cierres viales en los alrededores del Santuario de San Judas Tadeo, ubicado en calles del centro de Monterrey, Nuevo León.

Estos cierres se llevarán a cabo a partir del 24 de octubre y terminarán hasta el 28 de octubre. Será durante estos días cuando se lleven a cabo diversas actividades por los festejos de San Judas Tadeo, lo que generará una alta presencia de ciudadanos en este punto.

Los principales cierres viales se llevarán a cabo sobre la calle 5 de mayo, entre Martín de Zavala y Porfirio Díaz, así como en diversas vialidades aledañas a este santuario. En el lugar estarán desplegados varios elementos de tránsito para orientar a los automovilistas.

Para los conductores que deseen circular sobre Miguel Nieto t Ramón Corona en dirección al sur, tendrán que dar vuelta sobre la calle Modesto Arreola al oriente, luego tomar Serafín Peña al sur y poder integrarse a la calle 5 de mayo en dirección al oriente.

Si desean llegar al centro de Monterrey, los automovilistas deberán tomar rutas alternas, como lo es circular sobre Martín de Zavala en dirección al norte y posteriormente integrarse a Matamoros al oriente.

La calle Washington en dirección al poniente no presentará ningún cierre, por lo que autoridades de tránsito pidieron a los automovilistas tomar en cuenta este dato para evitar las zonas afectadas. Autoridades también pidieron a los conductores respetar los cruce peatonales y bajar la velocidad en esta zona.