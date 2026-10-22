Sociedad

Cierres Viales por Festejo a San Judas Tadeo en el Centro de Monterrey

Estas afectaciones en la circulación se llevarán a cabo del 24 al 28 de octubre. Aquí te decimos rutas alternas

Santuario de San Judas TadeoSerán en los alrededores del santuario donde habrá cierres viales. Foto: N+

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