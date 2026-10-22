Detienen a Hombre por Robos Tipo Cristalazo en el Centro de Monterrey

Autoridades de seguridad detuvieron a un hombre señalado por cometer varios robos tipo cristalazo en vehículos estacionados en calles del centro de Monterrey, Nuevo León. Fue a través de cámaras de seguridad donde ubicaron al presunto ladrón.

Luego de que elementos lo identificaran a través de las cámaras del C4, varias patrullas de la Policía de Monterrey intentaron darle alcance. El sujeto huyó por encima de varias placas de negocios y propiedades, pero terminó siendo arrestado por los oficiales de esta corporación.

El supuesto ladrón, identificado como Juan Francisco ’N’, es acusado de presuntamente cometer el robo de una mochila que contenía diversos artículos valuados en 10 mil pesos. El hombre habría cristalizado las ventanas de un auto estacionado en el cruce de las callas Martín de Zavala e Hidalgo para posteriormente tomar los objetos.

Tras su captura, elementos de seguridad mencionaron que el hombre ya contaba con una orden aprehensión vigente luego de presuntamente cometer otro robo en el mismo municipio, por lo que fue puesto a disposición del Ministerio Público para que se determine su situación legal.

Hasta el momento se desconoce si fue posible recuperar los objetos presuntamente robados. Para cometer sus robos, el sujeto utiliza diversos objetos para estrellar los vidrios de los vehículos, entre ellos un mazo, un gatillo y piedras de un tamaño considerable.