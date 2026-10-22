Seguridad

Detienen a Hombre por Robos Tipo Cristalazo en el Centro de Monterrey

El sujeto es acusado de robar una mochila que se encontraba dentro de un auto y contenía diversos artículos valuados en 10 mil pesos

DetenidoEl sujeto fue visto por cámaras de seguridad. Foto: Policía Monterrey

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