Buscan a Hombre de 73 años Desaparecido en Fomerrey 15, Monterrey

Desde hace varios días, María de la Paz espera noticias de su esposo, Pascual Muñoz Cubillos, de 73 años, quien desapareció tras salir de su vivienda ubicada en la calle Montaña, en la colonia Fomerrey 15, en Monterrey.

De acuerdo con el testimonio de su esposa, el hombre salió el pasado domingo, como acostumbraba hacerlo, para acudir a un local de su hermana, ubicado en la avenida Rodrigo Gómez. Sin embargo, en esta ocasión no regresó a casa, por lo que sus familiares comenzaron a buscarlo.

María de la Paz explicó que su esposo solía salir entre las 06:00 y las 07:00 horas, pero normalmente volvía durante la noche o a primera hora del día siguiente.

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Ante la falta de información sobre su paradero, la familia ya notificó a las autoridades y mantiene comunicación con otros familiares para tratar de localizarlo.

Pascual Muñoz Cubillos tiene 73 años y padece deterioro cognitivo. Como seña particular, presenta una cicatriz derivada de una fractura de cráneo en la región frontal del lado izquierdo.

Al momento de su desaparición vestía un pantalón y un suéter corto, aunque no se precisaron los colores de las prendas.

Su esposa e hijos hicieron un llamado a la ciudadanía para aportar cualquier información que permita encontrarlo y solicitaron a las autoridades continuar con las labores de búsqueda.

Si alguna persona cuenta con información sobre su ubicación, se recomienda comunicarse con las autoridades correspondientes para reportarla y contribuir a su localización.