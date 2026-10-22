Seguridad

Buscan a Hombre de 73 años Desaparecido en Fomerrey 15, Monterrey

La familia de Pascual Muñoz Cubillos solicita apoyo de la ciudadanía para localizarlo, luego de que saliera de su domicilio y no regresara.

Busca esposa a su esposo en MonterreyBusca esposa a su esposo en Monterrey. Foto: AEI

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Pascual Muñoz, de 73 años, desapareció en Fomerrey 15, Monterrey. Su familia pide ayuda para encontrarlo.

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Desaparece Pascual Muñoz en Monterrey, familia pide ayuda | N+