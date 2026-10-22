Implementan Nuevo Sistema de Control de Quemas Agrícolas en Mexicali, BC

Con el objetivo de mitigar los impactos en la salud de la población y reducir la contaminación atmosférica, autoridades del Condado de Valle Imperial implementaron un nuevo sistema de control para regular las quemas agrícolas en la región.

La Directora de Protección al Ambiente del Valle Imperial, Belén León, confirmó que la estrategia contempla una evaluación meteorológica diaria. Cada mañana se analiza minuciosamente el pronóstico del clima para verificar la ausencia de vientos considerables antes de autorizar cualquier tipo de quema.

Asimismo, la funcionaria detalló que, en caso de ser aprobadas, las quemas agrícolas únicamente se permiten dentro de una ventana de tiempo que va de las 10:00 a las 14:00 horas, quedando estrictamente prohibidas a partir de las 15:00 horas para evitar que el humo permanezca estancado.

Cabe destacar que este esquema de regulación no aplica al Valle de Mexicali, donde frecuentemente se reportan índices de mala calidad del aire derivados de esta práctica agrícola en la cuenca comunitaria.

JMR