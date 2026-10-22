Medio Ambiente

Implementan Nuevo Sistema de Control de Quemas Agrícolas en Mexicali, BC

La Dirección de Protección al Ambiente del Valle Imperial reforzaron medidas para cuidar la salud comunitaria y evitar la mala calidad del aire

Implementan Nuevo Sistema de Control de Quemas Agrícolas en Mexicali, BCImplementan Nuevo Sistema de Control de Quemas Agrícolas en Mexicali, BC | Foto: N+

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