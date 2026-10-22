Se Registra Primera Helada de la Temporada en Santiago, Nuevo León

Las bajas temperaturas asociadas al inicio de la temporada invernal dejaron la primera helada de la temporada en el estado de Nuevo León. Fue en zonas altas del municipio de Santiago donde se registró un descenso en el termómetro hasta los 0ºC.

De acuerdo con el reporte oficial emitido por Protección Civil de Nuevo León, el punto más frío se localizó en la comunidad de San José de las Boquillas, en la Sierra de Santiago, donde la acumulación de escarcha sobre vehículos y vegetación confirmó el ambiente gélido matutino.

El marcado descenso térmico afectó de igual forma a la región del sur del estado de Nuevo León, alcanzando valores de un solo dígito en los municipios de Galeana con 2ºC y Aramberri con 3ºC.

Ante el registro de esta primera helada de la temporada, las autoridades de Protección Civil de Nuevo León emitieron las siguientes recomendaciones para quienes conducen por la zona: modera la velocidad y aumenta la distancia entre vehículos, enciende las luces principales, evita frenadas y movimientos bruscos, mantente alerta ante posibles superficies resbaladizas.

Además de exhortar a la ciudadanía a cuidar su salud ante el descenso de las temperaturas por los cambios meteorológicos y la presencias de frentes fríos, así como, mantenerse informado a través de medios oficiales.

Con información de Karina Garza Ochoa | N+

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