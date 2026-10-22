Medio Ambiente

Se Registra Primera Helada de la Temporada en Santiago, Nuevo León

La temperatura bajó hasta los 0ºC en San José de las Boquillas, dejando escarcha sobre los vehículos en la zona

Escarcha sobre auto en SantiagoLa primera helada dejó escarcha sobre los vehículos en la zona. Foto: PCNL

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