Medio Ambiente

Sistema Cutzamala Hoy: Así Está el Nivel de Presas Este 22 de Octubre de 2026

Varios fenómenos meteorológicos han provocado lluvias en los últimos días. La tormenta tropical Vance en Pacífico podría evolucionar a huracán categoría 1 en las próximas horas

Sistema Cutzamala mejora niveles de presasSistema Cutzamala mejora niveles de presas. Foto: Cuartoscuro | Archivo

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La tormenta tropical Vance podría convertirse en huracán categoría 1. Mientras tanto, el Sistema Cutzamala mejora sus niveles de agua, crucial para el suministro en CDMX y Edomex. Entérate de más detalles.

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