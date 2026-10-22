Sistema Cutzamala Hoy: Así Está el Nivel de Presas Este 22 de Octubre de 2026

El Sistema Cutzamala mejora sus niveles gracias a las lluvias de la actual temporada 2026, ya que su almacenamiento es del 94.46%, de acuerdo con el reporte más reciente de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

Este importante sistema hídrico es responsable de suministrar el 26% del agua en diversas zonas de la Ciudad de México (CDMX) y el Estado de México (Edomex). Además, la intensa temporada de ciclones tropicales ha favorecido la captación de agua de lluvia. Actualmente, la tormenta tropical Vance en el océano Pacífico se localiza a más de 700 km al sur de las costas de Guerrero, por lo que, hasta ahora, no afecta el territorio mexicano, sin embargo, podría evolucionar a huracán categoría 1 en las próximas horas.

Nievel de presas del Sistema Cutzamala

El Sistema Cutzamala presenta un almacenamiento actual 739,172,000 metros cúbicos de agua, de acuerdo con el corte actual del 21 de octubre de 2026.

Así está el nivel de presas:

Valle de Bravo: Se mantiene como el embalse con mayor llenado, operando al 95.53% de su capacidad, con 376.746 millones de metros cúbicos.

Villa Victoria: Ocupa el segundo lugar con un almacenamiento del 87.58% de su capacidad, con 162.671 millones de metros cúbicos de agua.

El Bosque: Este cuerpo de agua se encuentra al 98.69% de su capacidad, con 199.755 millones de metros cúbicos.

El pasado mes de septiembre, el Cutzamala llegó al 87.76% de almacenamiento. Mientras que un día como hoy, pero del año anterior, tuvo un registro ligeramente mayor al actual, con 760,668,000 de almacenamiento, es decir 97.21%. Aunque el mes lo cerró con 97.40%.

Con información de N+

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