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Frente Frío 3 Llega a México: Lento Desplazamiento Causará Lluvias y Viento en Estos Estados

La Comisión Nacional del Agua informa dónde bajará la temperatura este jueves y mañana viernes en la República Mexicana

Neblina y cielo nublado en Zacatecas en enero 2026. Foto: Cuartoscuro | ArchivoNeblina y cielo nublado en Zacatecas en enero 2026. Foto: Cuartoscuro | Archivo

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