Frente Frío 3 Llega a México: Lento Desplazamiento Causará Lluvias y Viento en Estos Estados

El frente frío número 3 se extenderá a partir de este jueves sobre el noroeste del país y, en interacción con una circulación ciclónica y vaguada en altura y la corriente en chorro polar, ocasionará chubascos con lluvias fuertes en diversos estados, alertó la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

A través de su Aviso de Sistemas Frontales y Evento de "Norte", indicó también que la masa de aire frío que impulsó al frente frío 2 mantendrá viento de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h en el istmo y golfo de Tehuantepec.

Además, ocasionará ambiente fresco a frío por la mañana y por la madrugada del viernes sobre el sur y sureste del país.

Luvias, frío y viento por nuevo sistema frontal

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), de la Conagua, detalló que hoy la interacción del tercer sistema frontal y otros sistemas originará chubascos con lluvias fuertes en el noreste de Sonora y en el norte, centro y sur de Chihuahua.

Pero mañana, este frente frío 3 presentará un lento desplazamiento sobre el noroeste de México.

Ante ello, previó más chubascos con lluvias fuertes en Sonora (sureste), Chihuahua (norte, centro y sur), Durango (norte y oeste) y Sinaloa (norte y centro).

También advirtió sobre ambiente frío sobre el centro y norte de la península de Baja California y el noroeste de Sonora, y viento del noreste de 30 a 40 km/h con rachas de 40 a 60 km/h en esas regiones.

Por su parte, la masa de aire frío que impulsó al frente 2 mantendrá viento del norte de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h en el istmo y golfo de Tehuantepec, además de ambiente fresco a frío por la mañana y por la madrugada del sábado sobre el sur y sureste del territorio nacional.

Y en interacción con un canal de baja presión sobre el suroeste del golfo de México, ocasionará chubascos sobre Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Tabasco y la península de Yucatán.

Tercer frente frío de la temporada

Un frente frío es el choque de dos masas de aire (una fría y una cálida), que ocasiona la formación de tormentas severas y eventos de Norte.

Estos fenómenos meteorológicos son impulsados por una masa de aire frío, a una velocidad entre 40 y 60 kilómetros por hora; tienen una duración aproximada de entre 5 y 7 días, y sus efectos pueden incluir bajas temperaturas, lluvias, nevadas, ondas gélidas, oleaje elevado y viento.

El nuevo sistema es el tercero de la temporada 2026-2027. El mes pasado, el SMN informó que de septiembre de este año a mayo del siguiente se prevén 56 sistemas frontales, seis más que el promedio.

“Se pronostica el ingreso de 56 frentes fríos, cifra que supera la media climatológica de 50 sistemas. La distribución mensual esperada es de: septiembre (3), octubre (7), noviembre (8), diciembre (9), enero (8), febrero (7), marzo (6), abril (6) y mayo (2)”, precisó.

SPB