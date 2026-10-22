Clima en CDMX Hoy 23 de Octubre: ¿Frío o Lluvia para este Viernes en la Capital Mexicana?

¿Las lluvias darán una tregua a la Ciudad de México (CDMX)? El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó cómo estará el clima hoy en la capital mexicana, por lo que en N+ te damos todos los detalles del pronóstico del tiempo de este viernes 23 de octubre.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), un canal de baja presión, en interacción con el ingreso de humedad del golfo de México, afectará varios puntos de la Megalópolis.

Sin embargo, ahora la CDMX no registrará lluvias este viernes. A continuación, toda la información correspondiente.

¿Cómo estará el clima hoy en CDMX?

A través de su Pronóstico Regional para el Valle de México y la Megalópolis, el SMN dio a conocer que habrá condiciones de cielo medio nublado en la CDMX, con ambiente fresco y frío con bancos de niebla en zonas altas.

Durante la tarde, ambiente templado y sin lluvias en la Ciudad de México, aclaró.

Además, previó temperatura mínima de 12 a 14 grados y máxima de 23 a 25 grados centígrados. Así como viento del norte y noreste de 10 a 20 km/h con rachas de hasta 40 km/h.

El clima a detalle

A través de una infografía, la Conagua brindó más detalles del pronóstico del tiempo de este viernes:

Mañana: Temperatura entre 12 y 14 grados; cielo parcialmente nublado y vientos de 10 kilómetros por hora (km/h).

Tarde: Temperatura entre 23 y 25 grados; cielo parcialmente nublado y rachas de viento de 40 km/h.

Noche: Temperatura entre 17 y 19 grados; cielo parcialmente nublado y rachas de viento de 20 km/h.

Frío en la CDMX hoy

Por otra parte, el SMN indicó que la masa de aire polar que impulsó al frente número 2 modificará sus características térmicas a partir de este viernes.

Pero el nuevo frente frío estará en el noroeste del territorio nacional, interaccionará con una circulación ciclónica y una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera y con la corriente en chorro subtropical, propiciando chubascos con lluvias puntuales fuertes y rachas de viento en esa región.

Ante este panorama, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la CDMX activó alerta amarilla por pronóstico de temperaturas bajas para la madrugada y mañana de este viernes, en zonas altas de las alcaldías Álvaro Obregón, Cuajimalpa, Magdalena Contreras, Tlalpan y Xochimilco.

"Mañana fría en zona de valle y muy fría en partes altas del sur y poniente", alertó esta mañana.

SPB