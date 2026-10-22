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Clima en CDMX Hoy 23 de Octubre: ¿Frío o Lluvia para este Viernes en la Capital Mexicana?

La Comisión Nacional del Agua informa sobre las condiciones meteorológicas previstas para la capital mexicana

Día nublado en la Ciudad de México el 6 de octubre de 2026. Foto: Cuartoscuro | ArchivoDía nublado en la Ciudad de México el 6 de octubre de 2026. Foto: Cuartoscuro | Archivo

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