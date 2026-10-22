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Trayectoria de la Tormenta Tropical Vance: Mapa Muestra si México Está en Peligro

El ciclón tropical se intensificará hasta convertirse en un huracán mayor, según los pronósticos actuales

Afectaciones del huracán Simon en Colima el 11 de octubre 2026. Foto: Cuartoscuro | ArchivoAfectaciones del huracán Simon en Colima el 11 de octubre 2026. Foto: Cuartoscuro | Archivo

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