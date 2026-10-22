Trayectoria de la Tormenta Tropical Vance: Mapa Muestra si México Está en Peligro

La tormenta Vance, el ciclón tropical número 20 que se forma este año en el océano Pacífico, continúa su avance frente a costas nacionales y se prevé que esta misma semana se convierta en huracán.

En N+ te informamos cuál es su ubicación actual y trayectoria prevista, y te compartimos el mapa que muestra qué tanto se acercará a México y cuándo.

¿Dónde se localiza Vance?

A las 03:00 horas de este jueves, la tormenta tropical Vance se ubicó a 820 km al sur-suroeste de Acapulco, Guerrero, y a mil 075 km al sur-sureste de Manzanillo, Colima, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

En su reporte más reciente, indicó que el ciclón se desplaza hacia el oeste a 11 km/h, con vientos máximos sostenidos de 85 km/h y rachas de 100 km/h.

Por el momento, expuso el organismo de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), el sistema no genera efectos en el país ni representa peligro para el territorio nacional.

Imagen de satélite que muestra a la tormenta Vance frente a la República Mexicana. SMN

¿Qué tanto se acercará a México?

Según su trayectoria prevista, Vance se comenzará a acercar los siguientes días, y el punto más próximo podría ser a 280 km al sur-suroeste de Manzanillo, previsiblemente el 27 de octubre como huracán categoría 2.

El SMN previó que este jueves se mantenga como tormenta tropical y que los primeros minutos del viernes evolucione a huracán categoría 1, a 770 km al sur-suroeste de Acapulco.

Mañana mismo, alrededor del mediodía, se fortalecería a categoría 2 y alcanzaría la categoría de huracán mayor (3) el 24 de octubre, a 625 km al sur-suroeste de Lázaro Cárdenas, Michoacán. Y a partir de entonces se comenzaría a debilitar.

El ciclón 20 de la temporada

Vance se convirtió en el sistema con nombre número 20 de la actual temporada de ciclones 2026 en el Pacífico, que empezó el 15 de mayo y concluirá el 30 de noviembre.

Antes se formaron nueve tormentas tropicales (Amanda, Boris, Cristina, Douglas, Elida, Hernan, Iselle, Julio y Norbert).

Así como dos huracanes menores de categorías 1 o 2 (Fausto y Marie), y ocho huracanes mayores de categorías 3, 4 o 5 (Genevive, Karina, Lowell, Odalys, Polo, Rachel, Simon y Trudy).

SPB