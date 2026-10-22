Habrá Lluvias en Todo el País y Frente Frío 3 Causará Afectaciones

Para este jueves, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé lluvias puntuales muy fuertes en Veracruz, Oaxaca y Chiapas; así como chubascos y lluvias fuertes en estados del noreste, occidente, centro, oriente, sur y sureste del país, incluida la península de Yucatán.
Por otro lado, el frente frío 3 se extenderá sobre el noroeste de México, en interacción con una circulación ciclónica en niveles medios y altos de la atmósfera y con las corrientes en chorro polar y subtropical, ocasionarán chubascos, lluvias y vientos fuertes en el noroeste y norte de México.
Así mismo, se pronostican rachas de viento de 40 a 60 km/h con posible formación de torbellinos en Sonora (norte) y Chihuahua (noroeste).
Por su parte, la masa de aire polar asociada al frente número 2 mantendrá ambiente frío a muy frío durante la mañana y noche en estados de la Mesa del Norte y la Mesa Central, además de viento de componente norte y oleaje elevado en el istmo y golfo de Tehuantepec.
Finalmente, la tormenta tropical Vance, en el océano Pacífico, mantiene en alerta a las autoridades de México pues se prevé que se localice a alrededor de 700 kilómetros al sur de las costas de Guerrero.
Respecto a las precipitaciones en el país, aquí te dejamos la lista de estados afectados:
Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Veracruz (norte y sur), Oaxaca (norte) y Chiapas (sur).
Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Sonora (noreste), Chihuahua (noroeste, oeste y suroeste), Tamaulipas (sureste), San Luis Potosí (este), Querétaro (norte), Hidalgo (norte y este), Puebla (norte y sureste), Michoacán (costa), Guerrero (costa y sureste), Tabasco (oeste y sur) y Quintana Roo (costa).
Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Baja California, Sinaloa, Durango, Nuevo León, Jalisco, Colima, Guanajuato, Estado de México, Campeche y Yucatán.
Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Baja California Sur, Nayarit, Coahuila, Tlaxcala, Morelos y Ciudad de México.
Por otra parte, éstas son las temperaturas máximas y mínimas del jueves en el territorio nacional:
Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Sonora (sur) y Sinaloa (norte).
Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Baja California Sur, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca (costa), Chiapas (costa), Nuevo León, Tamaulipas, Morelos, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.
Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C: zonas serranas de Baja California, Chihuahua, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Guanajuato, Aguascalientes, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca.