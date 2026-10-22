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Habrá Lluvias en Todo el País y Frente Frío 3 Causará Afectaciones

Las precipitaciones alcanzarán a todas las regiones del territorio nacional; la masa de aire polar mantendrá el ambiente frío en la Mesa del Norte y la Mesa Central

Hombres con chalecos están en medio de una inundaciónElementos de Protección Civil de Guadalupe, Nuevo León, rescatan a un hombre atrapado tras una inundación. Foto: Facebook | proteccioncivil.guadalupe

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