Retiran Bloqueo de la México-Toluca Después de 36 Horas; Se Restablece Circulación

Familiares de desaparecidos retiraron su bloqueo de la carretera México-Toluca después de más de 36 horas, y luego de haber sostenido una reunión con autoridades para que por fin fueran atendidas sus demandas. La circulación de autos comenzó a fluir en los primeros minutos de este jueves.

Una vocera de las madres buscadoras dijo que pudieron expresar sus exigencias directamente a José Luis Cervantes, Fiscal General de Justicia del Estado de México, para que hubiera avances en carpetas de investigación.

Laura Curiel, madre de Daniela Mabel Sánchez Curiel, quien fue vista por última vez el 12 de marzo de 2015 en Tlalnepantla, fue con un grupo de inconformes a la reunión en que igual estuvieron funcionarios de la administración de la gobernadora Delfina Gómez.

Entrevistada cuando volvió al punto del bloqueo de la México-Toluca, en dirección a la Ciudad de México, confirmó que se irían de la zona.

"Se generaron acuerdos para reuniones, cedieron, pues todos los puntos que teníamos del pliego petitorio, del posicionamiento, las inquietudes, los desacuerdos que teníamos la familias y ya generamos mesas de trabajo, que era lo importante, revisar minuciosamente nuestras carpetas", indicó.

-¿Se levanta el bloqueo?, se le preguntó.

"Sí, sí, ya se levanta el bloqueo", respondió alrededor de las 22:30 horas.

La representante de los manifestantes regresó del encuentro con el fiscal y comunicó los resultados al resto de inconformes en la vialidad, a la altura de una plaza comercial en el municipio de Lerma.

Posteriormente, en un comunicado, el Gobierno del Estado de México confirmó que las peticiones fueron atendidas y se dará seguimiento a lo acordado.

"Durante el encuentro, las autoridades reiteraron su compromiso de mantener el diálogo, la atención permanente y el acompañamiento institucional, así como dar seguimiento a sus solicitudes", se indicó.

"Como parte de los acuerdos, se estableció continuar con mesas de trabajo entre las autoridades competentes y los colectivos para revisar los diferentes casos", añadió la autoridad.

Luego de que Curiel informó de los resultados positivos, los manifestantes retiraron piedras, carpas, casas de campaña, ramas y otros objetos que atravesaron sobre la vía desde el martes a las 11:00 horas.

Igual empacaron sus cobijas y provisiones, incluidos alimentos que les regalaron vecinos de Lerma. También extinguieron la fogata que estaba en medio de la carretera.

Autoridades mexiquenses apoyaron a los familiares de desaparecidos con medios de transporte para que volvieran a casa.

Al sitio arribaron agentes de la policía estatal y de la Guardia Nacional, quienes coordinaron la reapertura de la vía. El proceso de limpieza se demoró cerca de una hora.

A las 00:07 horas de este 22 de octubre, las unidades varadas pasaron, escoltadas por dos patrullas, por el punto donde se mantenía el bloqueo, en el km 48+200, con dirección a la CDMX.

El martes, colectivos de desaparecidos acudieron a ese lugar para bloquear ambos sentidos de la México-Toluca. El colapso se mantuvo hasta las 17:00 horas en el carril que va a la capital del Estado de México, pero siguió del otro lado.

Los manifestantes exigían una reunión con el titular de la Fiscalía mexiquense, ante la falta de avances en las investigaciones de personas desaparecidas.

Aunque representantes de la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de México llegaron al punto, su principal demanda era ser atendidos por José Luis Cervantes, debido a que acusaron nulos avances en casos desde hace siete años.

Las filas de autos se extendieron por varios kilómetros y los conductores vivieron horas desesperantes. Durante la noche, los inconformes accedieron a una reapertura parcial cada hora por lapsos de cinco a 10 minutos, pero el flujo se mantuvo paralizado.

Ante la falta de un acuerdo, familiares que buscan a sus seres queridos decidieron pernoctar en el bloqueo. Trabajadores, adultos, mujeres y niños sufrieron las consecuencias porque sumaban mucho tiempo sin poder llegar a casa o a su espacio laboral.

Por la mañana de este miércoles hubo un enfrentamiento con transportistas que buscaban mover por la fuerza a las madres buscadoras. Una de ellas fue herida entre empujones. La reapertura parcial continuaba y del lado de la Fiscalía estatal no había iniciativas para resolver la situación.

"No podemos hacer nada más que esperar", dijo una automovilista afectada.

Hubo transportistas que perdieron la carga de productos perecederos. Jorge Esquivel, quien llevaba cajas de aguacate, dijo que pusieron pasto encima de las cajas para evitar una mayor descomposición.

"Al menos yo digo por una parte está bien, pero si nos perjudica a nosotros como transportistas o como personas nos perjudica un poco", dijo Eduardo Reyes.

A medida que avanzaba la jornada, la policía estatal abrió vías alternas dos kilómetros atrás del punto del bloqueo, lo que permitió que la circulación fluyera. Para ese momento la obstrucción ya acumulaba más de un día total en dirección a la Ciudad de México.

Genoveva Grijalva dijo que su hija desapareció en Tlanepantla en 2015. Salió a trabajar y ya no regresó.

"Yo he ido a mi MP y me cancelan, me dicen ando en otro lado, ando en Barrientos; voy y me regreso sin nada, por eso estamos aquí, tomando esta decisión para los de la fiscalía, los que tienen los mandos más altos, nos den respuesta", argumentó.

Personal de la Unidad de Gobierno de la Secretaría de Gobernación acudió al lugar para intentar abrir el diálogo. Pero el acercamiento no fue el más empático.

"La intención es tomar la mesa porque ya la actividad que hicieron ustedes están afectando a mucha ciudadanía", dijo el funcionario Tonatiuh Ramírez.

Pero las madres buscadoras se negaban a liberar la carretera y pedían que José Luis Cervantes se reuniera con ellas porque aseguraron que las fiscalías y policías de investigación encargados de la búsqueda de sus familiares no han hecho un trabajo eficiente.

Al lugar llegaron algunas personas a entregarles agua, comida y cobijas en una muestra de solidaridad.

Mujeres de la Policía Estatal se acercaron al bloqueo portando cascos y escudos. Permanecieron menos de dos horas y luego se retiraron.

Cerca de las 18:00 horas, a las madres buscadoras se les comunicó que el Fiscal Cervantes las recibiría en Toluca. Para entonces ya habían pasado 31 horas de bloqueo. Previamente, las autoridades reaccionaron para desfogar la circulación por vías alternas.

A la cita acudieron cuatro mujeres y las demás permanecieron en el sitio de protesta con fogatas. Cuando estaban por cumplirse 36 horas, la comisión que tuvo que desplazarse para el diálogo comunicó que se había alcanzado un acuerdo y la vialidad sería liberada.

"Pensamos que no nos íban a recibir. Que no nos íban a aceptar muchas cosas. Creo que al parecer sí se cumplió el objetivo. Todos venimos bien cansados, porque no hemos dormido, prácticamente una hora, 30 minutos, a lo mucho", dijo la señora Curiel cuando estaba por retirarse del bloqueo.

"A pesar de los golpes, de las malas palabras, algunos descalabros de algunas personas, heridas que sufrimos, pues creo que esto nos deja saber que tenemos que luchar siempre", añadió.

Este jueves está agendada una segunda reunión entre las madres buscadoras y el titular de la Fiscalía del Estado de México en Toluca.

Con información de Guadalupe Madrigal y Guillermo Segura

ASJ