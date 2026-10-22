Desaparecidos

Retiran Bloqueo de la México-Toluca Después de 36 Horas; Se Restablece Circulación

La obstrucción generó un colapso vial que se prolongó desde el mediodía del martes y dejó a miles de automovilistas varados; en los primeros minutos de este jueves se reanudó el flujo vehicular

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Levantan Bloqueo en la México-Toluca Tras 36 Horas de Protesta de Madres Buscadoras

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