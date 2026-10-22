Seguridad

Investigan Intento de Feminicidio en Colonia Laderas del Topo Chico en Monterrey

Autoridades ministeriales y peritos investigan la agresión con arma blanca contra una mujer al sur de la ciudad

Presunto intento de feminicidio moviliza a autoridadesMujer resulta lesionada en presunto intento de feminicidio.Foto: N+

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

En el domicilio fueron localizados indicios, entre ellos manchas de sangre y un arma punzocortante. Hasta el momento, no se ha informado oficialmente sobre la gravedad de sus lesiones ni sobre posibles responsables.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+
Investigan Intento de Feminicidio en Colonia Laderas del Topo Chico en Monterrey | N+