Investigan Intento de Feminicidio en Colonia Laderas del Topo Chico en Monterrey

Un nuevo caso de presunta violencia contra una mujer movilizó a corporaciones de seguridad durante la madrugada de este jueves en la zona norte de Monterrey, donde una mujer de 53 años resultó lesionada, presuntamente por heridas provocadas con un arma punzocortante.

Los hechos se registraron en un domicilio ubicado sobre la calle Rublo, en la colonia Laderas del Topo Chico, hasta donde se trasladaron elementos de la Secretaría de Seguridad de Nuevo León, Fuerza Civil y agentes ministeriales para atender la situación e iniciar las investigaciones correspondientes.

De acuerdo con los primeros reportes la víctima fue identificada de manera extraoficial como Claudia, de 53 años. Hasta el momento, las autoridades no han precisado públicamente las circunstancias en las que ocurrió la presunta agresión ni han confirmado la identidad de la persona señalada como posible responsable.

Al lugar también acudieron peritos del Instituto de Criminalística y Servicios Periciales, quienes comenzaron con el levantamiento y análisis de indicios que pudieran contribuir al esclarecimiento de los hechos.

Entre los elementos que presuntamente fueron localizados en el inmueble se encuentran manchas de sangre, cabello y un arma punzocortante. Estos indicios serán analizados como parte de las diligencias para determinar cómo sucedió la agresión y establecer posibles responsabilidades.

Durante la movilización, las autoridades mantuvieron presencia en el sector mientras los especialistas realizaban las labores correspondientes dentro del domicilio. La investigación permanece en curso y se espera que las instancias competentes proporcionen más información conforme avancen las indagatorias.

Durante el reporte inicial no se dieron a conocer detalles sobre la gravedad de sus lesiones ni se precisó en qué unidad médica habría sido atendida la mujer.

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Asimismo, se mencionó la posibilidad de que el caso pudiera investigarse bajo una línea relacionada con un intento de feminicidio. Mientras continúa la investigación, se espera que en las próximas horas se den a conocer nuevos detalles sobre el caso y la evolución del estado de salud de la mujer lesionada

Con información de Ray Elizalde/ Noticias N+

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