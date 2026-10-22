Dos Detenidos tras Riña con Machetes por Fuera de Primaria en Ahome, Sinaloa

Un grupo de jóvenes, en su mayoría menores de edad, protagonizó un enfrentamiento entre pandillas en la sindicatura de San Miguel Zapotitlán, municipio de Ahome, donde presuntamente portaban machetes y objetos punzocortantes.

De acuerdo con un comunicado emitido por el síndico de la comunidad, los hechos ocurrieron al mediodía de este miércoles, cuando un grupo de jóvenes de entre 14 y 16 años, que se desplazaba en motocicletas, irrumpió en el acceso de una escuela primaria.

Posteriormente, la confrontación continuó a media cuadra de la plazuela y en la iglesia indígena del Cerro, donde intervinieron agentes de Tránsito Municipal y elementos de la Policía para contener la pelea.

Como resultado del operativo, dos participantes fueron detenidos y cinco motocicletas, además de varios objetos punzocortantes, fueron asegurados.

Tras lo ocurrido, la Comandancia de Seguridad Pública Base San Miguel anunció el reforzamiento de las medidas preventivas, con operativos de vigilancia, rondines nocturnos y presencia policial en los puntos donde se registran conflictos.

El síndico también llamó a las familias a mantener una mayor comunicación con los adolescentes y establecer límites en su comportamiento, con el objetivo de fomentar el respeto y prevenir nuevos enfrentamientos.