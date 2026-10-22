Seguridad

Dos Detenidos tras Riña con Machetes por Fuera de Primaria en Ahome, Sinaloa

Un grupo de jóvenes fueron los protagonistas de un enfrentamiento entre pandillas con objetos punzocortantes

Dos Detenidos tras Riña con Machetes por Fuera de Primaria en Ahome, SinaloaDos Detenidos tras Riña con Machetes por Fuera de Primaria en Ahome, Sinaloa. Foto: @Markikeloram

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