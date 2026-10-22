Seguridad

Dos Taqueros Resultan Heridos de Bala tras Ataque Armado en Veracruz

Los hombres fueron trasladados a un hospital en estado delicado, mientras corporaciones de seguridad desplegaron un operativo para localizar al agresor

Atacan a balazos a empleados de taquería en PapantlaAtacan a balazos a empleados de taquería en Papantla. Foto: Juan Olmedo

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Dos empleados heridos en un ataque armado en una taquería de Papantla al norte de Veracruz

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