Dos Taqueros Resultan Heridos de Bala tras Ataque Armado en Veracruz

Dos empleados de una taquería resultaron heridos por disparos de arma de fuego, tras una agresión registrada sobre la avenida 16 de septiembre, en el barrio del zapote, del municipio de Papantla.

De acuerdo con reportes periodísticos, un sujeto habría llegado al establecimiento y abrió fuego contra los trabajadores, identificados como Ricardo Gabriel ’N’, de 23 años, y Jorge Antolín ’N’, de 34. ambos fueron trasladados en un vehículo particular a un hospital, donde su estado de salud fue reportado como delicado.

Tras el ataque, elementos de seguridad de los tres órdenes de gobierno implementaron un operativo de búsqueda del agresor, pero no pudo ser detenido.

La zona fue acordonada para realizar las diligencias correspondiente. hasta el momento, las autoridades no han confirmado el móvil de la agresión ocurrida la noche del miércoles.