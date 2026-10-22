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¿Cuándo Se Abre la Convocatoria para la Beca Rita Cetina de Primaria? Fechas de Registro en 2026

Si tu hijo o hija estudia en primaria, consulta la fechas del registro de la Beca Rita Cetina en 2026 para que hagas la inscripción para recibir el apoyo

Conoce Cuándo Se Abre la Convocatoria para la Beca Rita Cetina de Primaria 2026En los próximos días se abrirá el registro de la Beca Rita Cetina de Primaria. Foto: Cuartoscuro
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