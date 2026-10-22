¿Cuándo Se Abre la Convocatoria para la Beca Rita Cetina de Primaria? Fechas de Registro en 2026

Los estudiantes de primaria tendrán pronto la oportunidad de registrarse a la Beca Rita Cetina 2026 y, si aún no sabes las fechas exactas de las inscripciones, acá te decimos cuándo abre la convocatoria en 2026 para que no pierdas la oportunidad de hacer el trámite.

Recientemente, Julio León, coordinador nacional de Becas Bienestar, dio a conocer que se abrirá una nueva etapa de incorporaciones para los apoyos económicos dirigidos a los alumnos de educación básica.

¿Cuál es la diferencia de la Beca Rita Cetina de primaria y secundaria?

Pese a que los dos programas abrirán registro al mismo tiempo, es importante que los padres de familia sepan que se trata de dos apoyos económicos diferentes, ya que el que está dirigido para alumnos de primaria se trata de un apoyo anual que se otorga por cada hijo, mientras que el de secundaria es un pago bimestral por familia.

De esta manera, las familias que tienen dos hijos o más en primaria reciben 2,500 pesos por cada estudiante antes de cada ciclo escolar para ayudarlos en la compra de los útiles y uniformes escolares.

Mientras que las familias beneficiarias de la Beca Rita Cetina de secundaria reciben un apoyo de 1,900 pesos cada dos meses, y en caso de que haya más estudiantes en dicho nivel, se depositan 700 pesos extra por cada hijo adicional.

Es importante señalar que las familias pueden acceder a ambas becas en caso de tener a un hijo en primaria y a otro en secundaria, ya que en dicho caso se les depositarían los 2,500 pesos anuales del hijo más pequeño y los 1,900 bimestrales del más grande.

¿Cuándo abre el registro de la Beca Rita Cetina de primaria 2026?

Las inscripciones para los alumnos de primaria se realizarán del 26 de octubre al 6 de noviembre de 2026, es decir que el proceso estará abierto por dos semanas completas.

El registro de la Beca Rita Cetina de primaria se llevará a cabo por internet en la siguiente página web: www.becaritacetina.gob.mx, la cual se habilitará el próximo lunes.

Para realizarlo, lo primero que se debe hacer es iniciar sesión con la Llave MX y si no la tienes, deberás crear tu cuenta en esta plataforma: www.llave.gob.mx. Después podrás comenzar el trámite para obtener el apoyo.

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