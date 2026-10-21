Programas sociales

Bienestar Da Otra Oportunidad: Fechas de Segundo Registro para Adultos Mayores en Octubre 2026

La Secretaría del Bienestar anunció el pasado lunes las fechas para el último registro a las pensiones para personas de 65 años en adelante y mujeres de 60 a 64 años

Bienestar Da Otra Oportunidad: Fechas de Segundo Registro para Adultos Mayores y MujeresSi no pudiste hacer el registro a la Pensión Bienestar en la fecha que te tocaba, tendrás una segunda oportunidad. Foto: Delegación de Programas del Bienestar Yucatán
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+