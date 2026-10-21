Bienestar Da Otra Oportunidad: Fechas de Segundo Registro para Adultos Mayores en Octubre 2026

Bienestar publicó su última convocatoria del año para las pensiones para adultos mayores (65 años en adelante) y mujeres (60 a 64 años), con lo que esta será la ocasión en la que podrás asegurar tu pago para el inicio del 2027. Por ello, si se pasó tu fecha o no podrás acudir en el día que marca el calendario, la Secretaría del Bienestar dará otra oportunidad y aquí te decimos las fechas y los documentos que debes tener a la mano.

El lunes, el gobierno federal reveló la lista de días y letras en las que el personal facilitador recibirá la documentación de los solicitantes. Como ya es tradición, este proceso lleva un orden alfabético, por lo que solo tienes un día para acudir a los Módulos del Bienestar.

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Cabe recordar que, aunque no tienen una periodicidad establecida, las convocatorias de inscripción se lanzan cada dos o tres meses y, posteriormente, debes esperar un bimestre para que caiga el pago. Por su parte, los pagos se realizan cada dos meses para quienes ya son beneficiarios.

¿Cuándo y quiénes pueden hacer segundo registro de pensión para adultos mayores?

Las personas que pueden hacer registro de la Pensión Bienestar en la segunda vuelta del mes de octubre son las que, en primera instancia, cumplan con los requisitos de cada programa. Además, también deberán contar con la documentación completa.

Te recordamos que la Pensión para Adultos Mayores de 65 años otorga 6 mil 400 pesos bimestrales; mientras que las mexicanas de 60 a 64 años beneficiarias de la Pensión Mujeres Bienestar reciben 3 mil 100 pesos bimestrales a través de la Tarjeta de Bienestar.

Los solicitantes que no acudieron en su fecha podrán hacerlo los días 24 y 25 de octubre de 2026, cuando los módulos atenderán a todas las letras.

¿Cuáles son los requisitos para el registro?