¿Qué Pasó con el Influencer que Grabó Cráter del Popocatépetl? Estas Alertas Ignoró

Francisco González, quien se hace llamar el "Hombre Volcán" ignoró las restricciones de las autoridades del Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred) y escaló el Popocatépetl para grabar su cráter.

No se trata de una acción menor, El semáforo de alerta Volcánica del Popocatépetl se encuentra en Amarillo Fase 2, por lo que el Cenapred exhorta a la población a no acercarse al cráter por el peligro que implica la caída de fragmentos incandescentes.

En las últimas 24 horas -tomando como referencia este 20 de Octubre 2026-, el Popocatépetl registró 38 exhalaciones y un sismo volcanotectónico.

"El Hombre del Volcán" Sube al Cráter del Popocatépetl

Pese las advertencias del Cenapred sobre la actividad volcánica y el Semáforo Amarillo Fase 2, el creador de contenido Francisco González, quien se hace llamar en su cuenta de YouTube como "El Hombre Volcán", escaló el Popocatépetl con un grupo de personas hasta llegar al cráter.

Un video compartido a través de la cuenta "El Hombre Volcán" muestra a un grupo de hombres escalando desde las faldas de Don Goyo hasta la cima para mostrar el interior del cráter.

"Estamos aquí llegando a las faldas de lo que es aquí el Popocatépetl, lo que son los Arenales. De aquí vamos a llegar hasta allá arriba, compa. Esperemos que la visibilidad y las nubes nos permitan. Y el clima se presta", comenta uno de los protagonistas del video.

En otra escena se escucha a una persona rezar el Padre Nuestro, mientras enfoca el cráter de "Don Goyo" y de fondo se percibe el tremor volcánico.

Hasta ahora se desconoce la fecha exacta en la que fue grabado el video que se ha viralizado en redes sociales y ha despertado debate entre los usuarios, quienes señalan los peligros de escalar el volcán.

¿Cuál es la distancia máxima a la que te puedes acercar al Popocatépetl?

El Cenapred mantiene un radio de exclusión de 12 kilómetros a partir del cráter para evitar que excursionistas, alpinistas y curiosos se acerquen al volcán debido a que esa zona no es segura.

Vulcanólogos especialistas han concluido que la zona de 12 kilómetros es extremadamente peligrosa dado que las explosiones ocurren en cualquier momento y pueden ser letales.

Durante estas explosiones y exhalaciones volcánicas se lanzan rocas y fragmentos incandescentes de gran tamaño. Además, en caso de lluvias fuertes pueden ocurrir flujos de lodo y escombro.

El 21 de diciembre de 1994 el volcán Popocatépetl inició su actual episodio eruptivo, razón por la que autoridades de Protección Civil y el Comité Científico Asesor del Volcán implementaron el semáforo de alerta volcánica como una manera de comunicar el nivel de actividad de Don Goyo.