Sociedad

¿Qué Pasó con el Influencer que Grabó Cráter del Popocatépetl? Estas Alertas Ignoró

Un video muestra a un grupo de hombres en la zona volcánica restringida por el Cenapred mientras Don Goyo Permanece en Semáforo Amarillo Fase 2.

Volcán Popocatépetl. Creador de Contenido escala volcán Popocatépetl hasta el Cráter.En redes sociales se ha viralizado un video que muestra a un grupo de personas en el cráter del Volcán Popocatépetl, pese a que está prohibido acercarse. Foto: Cuartoscuro.

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