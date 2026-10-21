Perdonan Pena de Muerte a Reo Condenado por Asesinato Hace 30 Años en Alabama

La gobernadora de Alabama, Kay Ivey, conmutó la sentencia de muerte de un recluso condenado a muerte después de que varios exfuncionarios públicos y el actual fiscal de distrito plantearan dudas sobre su condena.

La gobernadora republicana anunció que conmutaba la pena de muerte de Toforest Johnson por cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Johnson fue declarado culpable del asesinato en 1995 del ayudante del sheriff del condado de Jefferson, William Hardy. Johnson siempre ha sostenido su inocencia.

"Al examinar el caso del Sr. Johnson, me preocupó que no hubiera pruebas suficientes para aplicar la pena máxima, la muerte", declaró Ivey en un comunicado.

"Mi decisión no implica declararlo inocente, sino reconocer que las circunstancias de este caso justifican conmutar su pena de muerte por cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional", añadió.

Durante su mandato como gobernadora, Ivey supervisó 27 ejecuciones. Conmutó las penas de muerte de tres reclusos condenados a muerte.

Hardy recibió dos disparos en la cabeza mientras trabajaba como guardia de seguridad fuera de servicio en un hotel. Johnson ha sostenido que se encontraba al otro lado de la ciudad en el momento del tiroteo.

Ty Alper, uno de los abogados de Johnson, dijo que están agradecidos con Ivey por "revisar diligentemente el caso de Toforest y tomar medidas para salvar a un hombre inocente de la ejecución". Alper afirmó que la lucha para anular la condena continuará.

"Toforest Johnson es inocente. Ahora le corresponde a los tribunales anular su condena y concederle un nuevo juicio. Seguiremos luchando hasta que vuelva a casa con su familia", declaró Alper.

Se ha llevado a cabo un largo proceso legal para conseguir un nuevo juicio en este caso, el cual ha captado la atención nacional y fue tema de un podcast . El fiscal de distrito del condado de Jefferson, Danny Carr, elegido en 2018, ha apoyado la solicitud de Johnson para un nuevo juicio. En un documento presentado ante el tribunal en 2024, Carr escribió que "las pruebas en este caso se han ido desmoronando a lo largo de 20 años".

En 2024, Carr afirmó que testigos que proporcionaban una coartada creíble situaban a Johnson en otro lugar en el momento del crimen. Añadió que existían múltiples motivos para dudar de la testigo clave de la fiscalía, una mujer que "afirmó haber oído a Johnson confesar el asesinato en una llamada telefónica a tres bandas que ella estaba escuchando a escondidas".

La testigo clave de la fiscalía en el juicio de Johnson en 1998 declaró que, mientras escuchaba a escondidas una llamada telefónica, oyó a un hombre que creyó que era Johnson confesando el crimen. En 2001, recibió 5000 dólares por su testimonio, y los abogados de Johnson argumentan que el estado ocultó pruebas de la motivación económica para obtenerlo.

Varios exjueces y exfiscales se han sumado a quienes solicitan un nuevo juicio para Johnson ante las dudas surgidas sobre su condena. El exfiscal general de Alabama, Bill Baxley, los expresidentes del Tribunal Supremo Sonny Hornsby y Drayton Nabers, así como varios exjueces y exfiscales, han presentado informes o artículos de opinión en apoyo de un nuevo juicio.

En una carta del 16 de octubre, el fiscal general de Alabama, Steve Marshall, instó a Ivey a rechazar la solicitud de clemencia y a "respetar la decisión del jurado" y la decisión de los tribunales que revisaban el asunto.

Con información de AP

ASJ