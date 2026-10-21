Internacional

Perdonan Pena de Muerte a Reo Condenado por Asesinato Hace 30 Años en Alabama

La gobernadora Kay Ivey dijo que le preocupó que no hubiera pruebas suficientes para aplicar la pena máxima, pero tampoco lo declaró inocente

AlabamaLa lucha para anular la condena del acusado (a la derecha) continuará. Foto: AP.
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