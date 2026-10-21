Fuerza Regida Denuncia Robo de Equipo de Filmación en CDMX; Ofrecen Recompensa

Los asaltos y robos son constantes en el país. Los habitantes pierden sus pertenencias o patrimonio, pero está vez le tocó a la agrupación Fuerza Regida, quienes confirmaron que fueron víctimas de la delincuencia en Ciudad de México.

El vocalista del grupo mexicoestadounidense, Jesús Ortíz Paz, reveló que el atraco ocurrió en calles de la ciudad, dónde habían grabado varias melodías y videos que formarían parte de su nuevo material discográfico. “Ahí viene la mala noticia”, dijo antes de narrar lo ocurrido.

Según JOP, como es conocido, recibió una llamada de su director musical para informarle que el lunes fue víctima de robo, por lo que el equipo donde se guardaron 22 piezas de material audiovisual estaba desaparecido.

“Robaron las memorias y queremos que si las tienen, por favor devuelvan las memorias. Quédense la computadora, quédense la cámara, se pueden quedar todo eso, nomás devuélvanos nuestras memorias”, pidió en un video en el que contó que el material estaba en un auto.

Explicó que el interés en recuperar los dispositivos está relacionado con todo el trabajo que invirtió Fuerza Regida y su equipo para llevar a cabo las grabaciones de los videos que se estrenarían junto al nuevo disco, el cual está programado para salir en las próximas semanas.

"Trabajamos mucho, está nuestro tiempo para hacer esos videos, ¿y así nomás, así tan rápido se desaparecieron?", señaló.

Finalmente, pidió ayuda para localizar las memorias, asegurando que su intención no es llevar el tema ante la justicia, porque lo más importante está en las memorias.

“Tenemos fotos y videos de la persona que se los robó; no queremos darlos a conocer, sino que nos los devuelvan y les daremos una recompensa”, afirmó.

Fuerza Regida es una de las agrupaciones más influyentes y populares de la música, especialmente de la relacionada con corridos tumbados y música sierreña. Su origen fue en San Bernardino, California, en 2017. Comenzaron haciendo covers y tocando en fiestas locales, no obstante, su éxito vino cuando sus videos se volvieron virales.

Se les reconoce como pioneros en fusionar los ritmos tradicionales del sierreño y los corridos con géneros urbanos como el hip-hop, el trap y el reguetón.

EPP