Seguridad

Fuerza Regida Denuncia Robo de Equipo de Filmación en CDMX; Ofrecen Recompensa

El vocalista de la agrupación narró cómo perdieron equipo y materiales importantes para el nuevo disco

Fuerza Regida durante su concierto en el Estadio GNP en CDMXFoto: Cuartoscuro
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