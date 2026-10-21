Seguridad

Detienen a Exjuez que Intentó Liberar a Presunto Feminicida en la Ciudad de Puebla

Enrique 'N' estaría relacionado con el intento de entorpecer el proceso legal de Manuel 'N', acusado por la muerte de Karla López Albert

Detenido Juez Enrique N Intentó Liberar Feminicida Karla López Albert Colonia El Ángel PueblaEnrique 'N' fue arrestado en la colonia El Ángel. Foto: Jaquemat

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Un juez en Puebla es arrestado por presuntos delitos en su función: intentó liberar a Manuel 'N', acusado de feminicidio. Karla López Albert, víctima embarazada, fue asesinada en 2014. Conoce los detalles de este caso.

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