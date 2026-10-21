Detienen a Exjuez que Intentó Liberar a Presunto Feminicida en la Ciudad de Puebla

Agentes ministeriales del estado de Puebla detuvieron en inmediaciones de la capital poblana al exjuez Enrique ‘N’ por los presuntos delitos relacionados en el ejercicio de funciones.

La aprehensión se realizó en la Privada C de la calle 14 sur de la colonia El Ángel y posteriormente fue trasladado al centro penitenciario de Tepexi de Rodríguez, donde se resolverá su situación jurídica.

El hoy arrestado supuestamente estaría vinculado con el intento de liberación de Manuel ‘N’, acusado por el presunto feminicidio en agravio de Karla López Albert, ocurrido en 2014.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Detienen a Exjuez Enrique 'N' durante Cateo en la Ciudad de Puebla

La víctima antes mencionada era una mujer poblana de 31 años que tenía cinco meses de embarazo. Desapareció el 30 de enero de 2014 tras asistir a una reunión con su pareja.

Su cuerpo fue hallado días después en el Estado de México. Las investigaciones ministeriales demostraron que fue asesinada presuntamente por el padre de su bebé con la ayuda de cómplices.

De acuerdo con las investigaciones, el motivo principal de Manuel ‘N’ supuestamente radica en la negativa de aceptar el embarazo y las presiones previas para que ella abortara.

Con información de Jorge Cea

GMAZ