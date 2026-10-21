Juárez vs Atlante: Los Potros Ganan y Aún Sueñan con Liguilla

Bien empezó la jornada doble para el Atlante, sacó un valioso triunfo en casa de los Bravos de Juárez. Con este resultado mantiene sus aspiraciones de entrar a la Fiesta Grande, cuando faltan 4 fechas por jugarse.

Con gol del Nico Carrera, los azulgranas celebraron una victoria que vale oro en la Jornada 13 del Torneo Apertura 2026. Y es que el equipo que dirige Miguel “Piojo” Herrera llegó a 14 unidades. Aunque está en el escalón 15, se encuentra a 3 puntos del octavo lugar, que es el Monterrey.

Hay que aclarar que aún faltan partidos por jugarse en esta fecha 13, pero era trascendental que los Potros de Hierro ganaran, ya que a estas alturas hasta un empate los dejará prácticamente fuera de la Liguilla, a la que sólo están invitados los primeros 8 de la tabla general.

Además los pupilos del “Piojo” Herrera recuperaron la confianza en un momento clave: llevaban dos derrotas seguidas, ante Querétaro y Pumas. Y un tercer revés ya era una carga muy pesada que los dejaba aniquilados anímicamente.

Resta ver si el próximo viernes son capaces de doblegar al Atlético San Luis en el Estadio Banorte. Si lo consigue, lo rebasará en la tabla general: los potosinos tienen 16 unidades, por 14 de los Potros.

En otro duelo de este martes, las Chivas sufrieron para derrotar al Necaxa. Sólo un autogol de Agustín Oliveros en el minuto 77 fue el marcador, así que el Rebaño Sagrado ganó 1-0 ascendió al subliderato general.

El club Guadalajara llegó a 23 unidades y le resta esperar lo que haga Toluca, que es tercero con un partido menos. También Atlas lo puede rebasar en caso de que supere al América este miércoles 21 de octubre.

También hoy se llevó a cabo el partido San Luis vs Querétaro. Los potosinos le bajaron los humos a los Gallos Blancos, que aspiraban al segundo lugar de la tabla.

Con un gol de Felipe Mora y un autogol de Daniel Parra el San Luis consiguió una victoria que le permite soñar con un pasaporte a la Liguilla. Los potosinos suman 16 unidades y ocuparon el escalón 13.

Con información de N+