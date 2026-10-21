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Juárez vs Atlante: Los Potros Ganan y Aún Sueñan con Liguilla

El equipo azulgrana sacó un valioso triunfo en casa de los Bravos, así que aún no está eliminado

Los Potros de Hierro regresaron a la senda del triunfo luego de dos derrotas seguidasLos Potros de Hierro regresaron a la senda del triunfo luego de dos derrotas seguidas. Foto: Atlante FC

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