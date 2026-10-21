Requisitos de Registro Bienestar para Mujeres de 18 a 64 Años: Esto Piden en Octubre 2026

Hay buenas noticias para las mujeres de 18 a 64 años, ya que pueden hacer el registro del Bienestar en octubre de 2026, y acá te explicamos cuáles son los requisitos que piden en los módulos abiertos en diferentes estados del país.

Esta semana dio inicio la etapa de inscripciones de la Pensión Bienestar para adultos mayores y mexicanas de 60 a 64 años, el cual se está realizando mediante un calendario de registro en orden alfabético, y en una nota previa ya te explicamos qué documentos debes tener.

Sin embargo, éstos no son los únicos programas sociales del Bienestar que están abiertos este mes, ya que también hay un apoyo para mujeres de 18 a 64 años que cuenta con incorporaciones en octubre 2026.

Requisitos del apoyo Bienestar para mujeres de 18 a 64 años en octubre 2026

El registro que pueden realizar las mexicanas de este rango de edad es el del Servicio Universal de Salud, que actualmente es exclusivo para beneficiarios de la Pensión Bienestar de adultos mayores y personas con discapacidad.

Es este último programa social que está dirigido para hombres y mujeres de 0 a 64 años en los estados del país que cuentan con convenio de universalidad, mientras que en el resto de entidades solo se otorga de 0 a 29 años.

Para realizar el registro de la credencialización del Servicio Universal de Salud en octubre 2026, estos son los requisitos y documentos que deben presentar en los módulos del Bienestar:

Hombres y mujeres de 0 a 64 años, beneficiarios de la Pensión Bienestar.

Habitar en un estado con convenio de universalidad.

Identificación oficial con fotografía.

CURP.

Comprobante de domicilio con vigencia no mayor a seis meses.

Teléfonos de contacto.

El registro del apoyo Bienestar de 18 a 64 años se está haciendo en orden alfabético, por lo que hay dos calendarios de registro disponibles, de acuerdo con la letra inicial del primer apellido de los solicitantes:

Primera y tercera semana de cada mes:

Letras A, B: Lunes.

Letra C: Martes.

Letras D, E, F: Miércoles.

Letra G: Jueves.

Letras H, I, J, K, L: Viernes.

Rezagados: Sábado.

Segunda y cuarta semana de cada mes:

Letra M: Lunes.

Letras N, Ñ, O, P, Q: Martes.

Letra R: Miércoles.

Letras S, T, U: Jueves.

Letras V, W, X, Y, Z: Viernes.

Rezagados: Sábado.

¿Dónde están los módulos del Bienestar para mujeres de 18 a 64 años?

Las personas con discapacidad de 0 a 64 años deben tener en cuenta que el registro se realiza solamente en 24 ciudades de los estados que cuentan con convenio del IMSS Bienestar:

Baja California

Baja California Sur

Campeche

Chiapas

Ciudad de México

Colima

Estado de México

Guerrero

Hidalgo

Michoacán

Morelos

Nayarit

Oaxaca

Puebla

Quintana Roo

San Luis Potosí

Sinaloa

Sonora



Para conocer la dirección exacta de tu Módulo Bienestar más cercano, puedes checar la ubicación en este link: https://moduloscredencialsalud.bienestar.gob.mx/index para que puedes hacer tu registro al apoyo Bienestar mujeres de 18 a 64 años en octubre 2026.

PPP